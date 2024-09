Chad McQueen, conhecido por interpretar holandês em “Karate Kid”, morre aos 63 anos

Além de sua carreira no cinema, Chad McQueen era um praticante de artes marciais e piloto profissional - Foto: Divulgação

Além de sua carreira no cinema, Chad McQueen era um praticante de artes marciais e piloto profissional - Foto: Divulgação

O ator norte-americano Chad McQueen, amplamente conhecido pela interpretação do vilão Dutch nos dois primeiros filmes da franquia "Karate Kid", morreu aos 63 anos na última quarta-feira (11), em sua residência em Palm Desert, Califórnia, Estados Unidos . Segundo o advogado do ator, Arthur Barens, a causa da morte foi falência de órgãos. As informações foram divulgadas pelo portal “TMZ”.



Nas redes sociais, a família de Chad McQueen emitiu uma nota oficial lamentando a perda: "Sua jornada notável como um pai amoroso para nós, adicionalmente com seu compromisso inabalável com nossa mãe, exemplificou verdadeiramente uma vida cheia de amor e dedicação", declarou a família.

Leia também:

Núcleo de Oficinas Terapêuticas se destaca no atendimento de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social

Marcos Braz descarta novas contratações para o Flamengo



Filho de Steve McQueen, um dos maiores nomes do cinema norte-americano, Chad McQueen nasceu em 28 de dezembro de 1960, em Los Angeles. Sua estreia nos cinemas foi em 1978, com o filme “Skateboard”. Ao longo de sua carreira, ele participou de diversas produções, incluindo "Leis Marciais" (1991), "Caçadores Humanos" (1992) e "Sob o Comando de Crime" (1996).



No entanto, foi ao vilão Dutch em "Karate Kid" (1984) e na sua sequência, dois anos depois, que Chad McQueen alcançou maior notoriedade. No filme, seu personagem tem uma relação conflitante com o protagonista Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio, humilhando e provocando o jovem lutador.



Além de sua carreira no cinema, Chad McQueen era um praticante de artes marciais e piloto profissional. Ele participou do Baja 1000, uma tradicional corrida de carros e motos realizada anualmente no México.