Plano B: Grupo de amigos de Niterói conquista público com pegadinhas nas redes sociais

A sociedade brasileira vem passando, ao longo dos anos, por diversas transformações na forma de consumir conteúdo audiovisual online, obtendo autonomia para se tornar espectadora de algo que tenha a ver com seus próprios gostos e desejos. Nesse contexto, canais independentes de humor têm se tornado cada vez mais aclamados pelo público, ganhando notoriedade ao apresentar um conteúdo autêntico com grande apelo cômico, gênero de entretenimento que sempre esteve presente na sociedade.



Em meio a esse "boom" das redes sociais como impulsionadoras de conteúdo digital, um grupo de amigos de longa data, naturais de Niterói, resolveu se unir, há cerca de três meses, para fazer comédia e oferecer uma boa dose de humor pelas ruas da cidade.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, Caio Mitidieri, 28 anos, Ítala Curty, 28 anos, Bruna Bezerra, 29 anos, e Gabriel Figueiredo, 26 anos, contaram sobre a ideia de criar o "Canal Plano B", voltado para a comédia, onde realizam os mais diversos tipos de pegadinhas, contagiando o público, que vem sendo atraído por um conteúdo real, de qualidade e diferente do que se encontra nas redes, visto que o grupo possui intimidade suficiente para realizar um trabalho livre de qualquer conflito ou divergência.

Caio Mitidieri, 28 anos, Ítala Curty, 28 anos, Bruna Bezerra, 29 anos e Gabriel Figueiredo, 26 anos | Foto: Layla Mussi

"O canal surgiu literalmente como um plano B. Eu sempre tive o sonho de fazer um canal de pegadinhas, que é uma coisa pela qual sempre fui apaixonado, e aí, no ano passado, resolvi colocar essa ideia em prática, mas acabou não rolando. Este ano, porém, foquei nisso e em chamar mais gente que não tivesse vergonha de aparecer, para ver se conseguíamos fazer o canal funcionar. E foi o que aconteceu, deu muito certo, de uma forma mais rápida do que o esperado", contou Caio.

Os integrantes do grupo, que hoje também se intitulam como comediantes, possuem trabalhos que realizam em concomitância ao canal. Formados em cinema, gastronomia, medicina veterinária, administração, e outras mais diversas áreas, os quatro amigos se conheceram ainda na escola, onde já apresentavam a "veia cômica" que hoje faz todo sentido em suas vidas.

"Nós três (Caio, Ítala e Bruna) estudamos juntos e nos conhecemos desde 2011. Além disso, eu estudei com o irmão do Gabriel e nos reencontramos depois da pandemia. O legal é que a nossa forma de fazer comédia consegue atrair um público diverso, porque com quatro comediantes, o público pode acabar se identificando mais com um ou com outro, o que é ótimo e nos traz ainda mais possibilidades", explicou Caio, que, além de amigo, também tem um relacionamento com Bruna.

O fato de serem amigos de longa data contribui para um trabalho repleto de sintonia | Foto: Layla Mussi

O fato de serem amigos garante um tom descontraído durante toda a entrevista, na qual os integrantes do Plano B explicaram sobre o planejamento da rotina, a constância nas gravações, o empenho em fazer esse projeto dar cada vez mais certo, e os desafios de realizar um trabalho autoral, totalmente pensado e executado por eles.



"A gente está cada vez mais implementando organização e se estruturando, porque temos trabalhos e rotinas muito diferentes, então precisamos conciliar as agendas e nos organizar para que tudo funcione de forma harmônica. Fazemos reuniões online durante a semana e conversamos sobre as gravações, discutimos o calendário, novas ideias. É um grande desafio, porque, como não é combinado, nem sempre temos uma reação muito boa das pessoas. Hoje estamos fazendo essa pegadinha do brigadeiro com sabores exóticos, e as pessoas estão gostando, algo que a gente nunca imaginou. Isso é legal por um lado, porque nos surpreende, mas também é um desafio, porque temos que gravar várias vezes até conseguirmos uma reação boa, que fique legal para o vídeo", contou o grupo, acrescentando que o apresentador Silvio Santos é, desde sempre, a maior referência nessa área de pegadinhas.



Pegadinha do brigadeiro feita por Gabriel Figueiredo no Campo de São Bento | Foto: Layla Mussi

"São muitas referências e inspirações, além de nossas próprias ideias e criatividade. Todo mundo aqui cresceu assistindo às pegadinhas do Silvio Santos, que é uma grande inspiração para nós."



Público de Niterói

Naturais da cidade, os amigos gravam todas as pegadinhas no Campo de São Bento, local que já conhecem "como a palma da mão".



"As reações do público aqui do Campo são as mais diversas possíveis, você nunca sabe o que esperar. Dependendo do tipo de pegadinha, fazemos a abordagem para um público específico, que achamos que vai funcionar melhor. Mas o feedback tem sido extremamente positivo, muita gente tem nos falado sobre a falta que sentem de assistir a pegadinhas no estilo das nossas, que não são combinadas. Isso, às vezes, até nos deixa um pouco tristes, porque algumas pessoas comentam nas nossas postagens dizendo que é armado, porque o áudio está muito bom, a imagem está muito boa, mas eu trabalho com audiovisual há dez anos, então sou perfeccionista. A gente faz tudo com capricho, com o objetivo de fazer bem feito mesmo", afirmou Caio Mitidieri.



Sonhos e metas em comum



Com quase 4 milhões de visualizações nos vídeos publicados no Tik Tok, o Plano B também apresenta o seu trabalho através das plataformas Instagram e Youtube, onde projetam um crescimento ainda maior ao longo dos próximos meses.

Em coro, de forma unânime e com os olhos brilhando, os amigos vibraram com a possibilidade de ver o Plano B alçando voos cada vez mais altos.

"É o nosso maior desejo. Começamos de uma forma que não foi despretensiosa, porque, desde o início, queríamos que esse trabalho chegasse a algum lugar, que atingisse o maior número de pessoas. Quando soltamos o primeiro vídeo, nos juntamos e fizemos um brinde afirmando que isso daria muito certo. A gente se diverte muito fazendo, mas temos o objetivo e o sonho de crescer bastante e fazer com que isso se torne o nosso plano A", disseram os integrantes do canal de humor.



"Uma coisa interessante que atrai o público é que somos quatro amigos, algo diferente do que se vê em outros canais de pegadinhas no YouTube. O fato de sermos amigos há anos, e eu e a Bruna também termos um relacionamento, traz uma intimidade e sintonia percebidas por quem nos assiste. O Gabriel, por exemplo, é muito bom de improviso, ele tem umas tiradas rápidas excelentes. A Ítala fala os maiores absurdos com a maior seriedade. Então, um vai potencializando o outro em cada área, em cada pegadinha, e isso é muito bacana, cada um podendo refletir e colocar pra fora o que tem de melhor", declarou Caio.

"As pessoas têm muitos problemas, isso a gente vê cada vez mais ao interagir com o público. E a comédia é uma forma de levar diversão e quebrar um pouco essa rotina tão pesada que a grande maioria dos brasileiros tem, de chegar em casa e não ter tempo, não ter dinheiro. Nosso conteúdo é gratuito, divertido, democrático, então acho que temos essa missão de levar diversão e entretenimento para as pessoas, trazendo leveza, que é algo tão importante", concluíram juntos os amigos Caio, Ítala, Bruna e Gabriel.