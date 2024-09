Filme brasileiro com Fernanda Torres ganha prêmio no Festival de Veneza

O cinema brasileiro saiu premiado do prestigiado Festival Internacional de Cinema de Veneza. O longa-metragem "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, recebeu o troféu de Melhor Roteiro na 81ª edição do evento, que chegou ao fim na tarde deste sábado (07). Aclamado pela crítica internacional, o filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

Os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega receberam o prêmio e dedicaram a vitória à Eunice Paiva, advogada conhecida pelo ativismo de direitos humanos durante o período da ditadura militar e que tem sua história contada pela produção.

"Queremos dedicar esse prêmio a Eunice e todos os Paivas, que nos deixaram entrar em suas vidas e casa e nos deixaram contar essa história. Não é só a história de uma família, mas do Brasil. Muito obrigada a todos os envolvidos”, disse Murilo.

A atriz Fernanda Torres, que protagoniza o longa, também foi lembrada no discurso. “Também queremos agradecer nosso elenco brilhante, mas especialmente à grande Fernanda Torres, que contou essa história com todo o seu coração e alma. Esse é para você, Nanda. Viva o cinema brasileiro“, completou Heitor.



Torres foi especialmente citada nas reações da imprensa internacional ao filme e era tida como uma das favoritas para o prêmio de Melhor Atriz do Festival. Apesar disso, o troféu de atuação feminina acabou ficando com a australiana Nicole Kidman, pelo filme "Babygirl". O Leão de Ouro, prêmio principal de Veneza, ficou com "The Room Next Door", primeiro longa em língua inglesa do cineasta espanhol Pedro Almodóvar.

"Ainda Estou Aqui" ainda não tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros. Aplaudido por cerca de dez minutos em Veneza, a trama acompanha a rotina da família Paiva antes e depois do desaparecimento de Rubens, marido de Eunice, que foi morto pelo regime militar. Além de Torres, o elenco conta também com Selton Mello e Fernanda Montenegro.