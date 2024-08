Galeria da sede do BNDES é reaberta com acervo do Museu Nacional de Belas Artes

Na última quinta-feira (29), o Banco Nacional de desenvolvimento Econômico e Social(BNDES) reabriu sua galeria de arte com a exposição gratuita "pretagonismos", que agrupa obras do acervo do Museu Nacional de Belas Artes(MNBA). O espaço, que estava fechado desde o começo da pandemia de covid-19, em 2020, funciona de segunda a sexta, das 10 às 19h.

A exposição apresenta 105 obras de 59 artistas como Antônio Bandeira, Manuel da Cunha, Ana das Carrancas e Arthur Timóteo da Costa. A mostra reúne trabalhos com foco na trajetória de resistência e heroísmo da população negra em uma sociedade historicamente racista. Os trabalhos, datados entre 1780 e 2023, atravessam diferentes épocas e contextos sociais do Brasil e do mundo e oferecem ao público recortes de diferentes estilos artísticos.

A curadoria do evento dividiu o percurso em núcleos não cronológicos: “Mestres negros pioneiros”, “Nas brechas das representações: imagens e trajetórias de negros no acervo do MNBA”, “Entre a cátedra e o cativeiro: professores negros”, “Estevão Silva: transgressões e prenúncios da modernidade no MNBA” e “Decolonialidade em perspectiva: um olhar sobre os artistas negros desde a criação do MNBA”.



As obras expostas são datadas entre 1780 e 2023 | Foto: Divulgação/ Vinicius Martins / BNDES

Além de reunir o acervo, a exibição - que ficará disponível entre 29 de agosto de 2024 a 14 de fevereiro de 2025 - sela o acordo de cooperação técnica firmado entre o Banco e o Museu, fechado desde o segundo semestre de 2019 para reforma.

A galeria do espaço cultural do BNDES fica localizada na Avenida República do Chile, número 100, no centro do Rio de Janeiro.