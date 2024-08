"Amigos do Fordinho" celebra 20 anos com exposição de carros antigos em São Gonçalo

Para comemorar seus 20 anos de existência, o grupo "Amigos do Fordinho", formado por entusiastas de carros antigos, realizará uma exposição no próximo sábado, dia 31 de agosto, a partir das 10h, no Galpão Pizza, localizado no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo. O evento reunirá algumas das principais peças do grupo e promete ser uma grande celebração para os amantes de automóveis clássicos.

Fundado por Celso Cruz, o grupo realiza anualmente um passeio com automóveis das décadas de 1920 e 1930 pelas ruas de São Gonçalo, um evento que se tornou tradição desde a primeira carreata, realizada em 2004. Naquele ano, a iniciativa chamou a atenção de colecionadores e do público em geral, fortalecendo o compromisso do grupo em preservar a memória e as histórias ligadas aos veículos antigos.

Leia mais:



Trabalho temporário em campanhas eleitorais gera renda extra para gonçalenses

São Gonçalo encaminha para vagas de emprego em diferentes áreas

A confraternização deste ano contará também com a apresentação de um grupo de pagode, prometendo um clima de festa sem hora para terminar. O Galpão Pizza, local do evento, está situado na Rua Doutor Nilo Peçanha, número 500, bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo.

Sob supervisão de Marcela Freitas