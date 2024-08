Marcha para Jesus 2024 acontece neste sábado (31)

A 15ª edição da “Marcha para Jesus″ em Maricá está marcada para às 14h deste sábado (31/08), com concentração na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, próximo à sede da 6ª Companhia da PM. O evento, que tem apoio da Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, será aberto ao público e vai reunir líderes evangélicos de várias denominações do município e de cidades vizinhas.

A marcha percorrerá toda a Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa até a Praça Orlando de Barros Pimentel. Entre as atrações musicais do evento estão as cantoras Maria Pita e Bruna Karla, e os cantores Fabrício Toledo e Rogério Homem.

Leia também:

Flamengo vence Bahia e sai na frente pela Copa do Brasil

Polícia Militar realiza apreensão de drogas em Niterói

A Marcha para Jesus é realizada anualmente em Maricá. Em 2009, foi instituída após a promulgação da lei 2.309, com realização no último sábado de agosto, e tem o objetivo de promover a unidade das igrejas na cidade.