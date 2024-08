Polícia Militar realiza apreensão de drogas em Niterói

Uma operação realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói), em conjunto com o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da Engenhoca, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na Rua Flexa, na comunidade do Juca Branco, no Fonseca.

Conforme os agentes, durante um patrulhamento de rotina as equipes do identificaram três suspeitos envolvidos no tráfico de drogas. Ao perceberem a presença dos policiais, eles tentaram fugir. No entanto, após cerco um dos suspeitos, que estava em posse de um radiotransmissor foi capturado.

A equipe continuou a perseguição e conseguiu prender mais dois suspeitos. Com eles, foi encontrada uma mochila contendo 244 pinos de cocaína, 167 pedras de crack, 101 invólucros de maconha, além do radiotransmissor.



Após a apreensão, os suspeitos e o material foram levados à 78ª DP(Fonseca), onde o caso foi registrado.