Instagram vai acabar com filtros criados por influenciadores

Mudanças devem entrar no a partir de 14 de janeiro do ano que vem - Foto: Reprodução/Dennis - Pixabay

Os populares filtros de Instagram criados por usuários estão com os dias contados. A Meta, empresa responsável pela rede social, anunciou nesta terça-feira (27) que sua plataforma de criação de efeitos, a Meta Spark, será encerrada. Com isso, tanto no Instagram como no Facebook, apenas os filtros disponibilizados pela própria companhia poderão ser usados pelos internautas.

A mudança está marcada para acontecer no dia 14 de janeiro de 2025. A partir da data, os filtros criados por marcas e influenciadores digitais que afetem aspectos da aparência da pessoa ou objeto fotografado deixarão de funcionar. A empresa não entrou em detalhes se a mudança se estenderá para filtros que afetam apenas as luzes registradas na imagem.

Além do anúncio, a empresa também colocou no ar, nesta terça (27), novas funcionalidades na edição de conteúdos no Instagram. As novidades incluem 14 novas fontes para texto em stories e a possibilidade da inserção de textos e figurinhas nas imagens postadas no feed. As novidades já estão disponíveis desde o início do dia.