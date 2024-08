Cervejaria de São Gonçalo se despede com evento de churrasco no Patronato

Marca fundada há oito anos em São Gonçalo se despede do público com evento no dia 21 de setembro - Foto: Divulgação/Joarez Lessa

Marca fundada há oito anos em São Gonçalo se despede do público com evento no dia 21 de setembro - Foto: Divulgação/Joarez Lessa

Pioneira no ramo das bebidas artesanais em São Gonçalo, a cervejaria Dois Lados vai fechar as portas em setembro. A marca gonçalense, conhecida por rótulos artesanais IPA e pilsen, vai encerrar sua produção de bebidas e, para se despedir do público, realiza um evento com bastante churrasco e chope no próximo dia 21 de setembro, no espaço da Usina Parilla, no Patronato.

Além das cervejas da Dois Lados, o cardápio da despedida inclui também o chope da premiada cervejaria curitibana Bodebrown e o "bbq brasileiro" da Lessa BBQ. O chef Juarez Lessa, de 44 anos, que é um dos sócios e fundador da Dois Lados, explica que a ideia, para além de dar um desfecho para a marca, é oferecer uma experiência gastronômica para quem estiver no local.

Leia também:

➢ Ação da Guarda Municipal prende assaltante no Centro de Niterói

➢ Obras em rede de água beneficiam cinco mil moradores de comunidade em São Gonçalo

“A gente quer fazer um evento de despedida, mas ao mesmo tempo a ideia é fazer como se fosse um restaurante. A gente convidou alguns músicos da cidade e a nossa atração principal do dia vai ser a Vandera Rocks”, conta o chef.



A decisão de Lessa e do sócio, Jadilson Luna, em dar fim à cervejaria não foi fácil, como explica o chef. A marca artesanal surgiu há oito anos, como um experimento caseiro do chef, e se tornou a primeira cerveja artesanal do município de São Gonçalo.

Evento terá churrasco da Lessa BBQ, com carne na brasa e defumados | Foto: Divulgação/Joarez Lessa

“A Dois Lados é um projeto bem íntimo, nasceu no quintal da minha casa. Quando eu comecei a estudar sobre cervejas, comecei a fazer no quintal [O fim da produção] é triste, porque é uma marca pela qual eu tenho muito carinho, mas acho que faz parte do ciclo, as coisas começam e acabam”, conta Lessa.

Ao longo de sua trajetória, a marca contou, também, com um pub na cidade e realizou encontros e treinamentos entre outros entusiastas de cervejas artesanais e caseiras na cidade. A marca teve três rótulos de cerveja: a pilsen Ser ou Não Ser, a summer ale Agora ou Nunca, e a india pale ale Par ou IPA.

O evento de despedida tem vagas limitadas e a entrada no espaço, que custa R$ 18,50, pode ser adquirida através do portal Sympla. A despedida da cervejaria acontece no próximo dia 21 de setembro, sábado, na Usina Parilla, espaço de eventos na Rua Francisco Portela, 2414, no Patronato, em São Gonçalo.