Ação da Guarda Municipal prende assaltante no Centro de Niterói

Uma equipe da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal de Niterói conseguiu prender um homem, na noite deste sábado (17), após denúncia de roubo. O caso aconteceu no Centro. O celular da vítima foi recuperado e devolvido.

A equipe foi acionada, por volta das 23h, por uma pessoa que passava na Av. Amaral Peixoto e presenciou o assalto. Com as características do suspeito, a equipe iniciou a busca e localizou o homem. Com ele foram encontrados o celular roubado e uma faca. O rapaz foi levado pra a delegacia (76° DP).

Com o celular em mãos, a equipe entrou em contato com a vítima, através do número de emergência registrado no aparelho, para devolução do mesmo.



A Guarda Municipal reforça que denúncias podem ser feitas ao Centro Integrado de Segurança Pública, através do número 153.