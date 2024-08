Obras em rede de água beneficiam cinco mil moradores de comunidade em São Gonçalo

A angústia e o sofrimento são páginas viradas para milhares de moradores do Abacatão, em São Gonçalo, quando o assunto é abastecimento de água. Tudo porque, desde novembro de 2021, quando a Águas do Rio assumiu a concessão dos serviços de saneamento básico na cidade, uma série de melhorias na comunidade transformou a vida de cerca de cinco mil pessoas. Deste total, 2,4 mil passaram a ter água tratada e encanada pela primeira vez.

Um dos beneficiados é o aposentado Jorge Luiz Braga, 67 anos, que mora há 45 deles na região.

Leia também:

Jovem é baleado pela polícia durante abordagem em São Gonçalo

Arrastão na RJ-106 assusta motoristas em Itaipuaçu

“Aqui não tinha água. Eu trazia lá de baixo, perto da entrada da comunidade, em duas latas de 20 litros, juntamente com meu sogro, esposa e cunhados. Acha que o sufoco acabava por aí? Quando a gente começava a fazer algo em casa, a água acabava, e a gente tinha que descer pra pegar novamente. Era muito complicado, mas hoje é só abrir a torneira que a água vem. Está uma beleza!”, comemora.

Morador da região, Jorge Luiz Braga | Foto: Divulgação

Identificar as necessidades daquela população por meio do diálogo foi o primeiro passo dado pela concessionária, como conta Diógenes Lyra, diretor-executivo da empresa. Ele lembrou como foram os primeiros contatos com moradores do Abacatão.



“Precisávamos ouvir os anseios deles para cumprir o nosso propósito de levar água tratada aos mais vulneráveis e melhorar o fornecimento a quem já tinha. Isso significa bem-estar, dignidade e saúde. Realizamos encontros com lideranças comunitárias antes de dar início aos estudos de viabilidade. Depois, partimos para a execução das obras, e os resultados nos enchem de orgulho”, disse Lyra.

Nova rede com mais de mil metros

No Abacatão, a companhia implantou mais de mil metros de nova rede em ruas importantes, como a Bizantina, Afonso Henrique e Rio Negro. Quatro registros também foram instalados nas avenidas Mossoró, Pires do Rio e Argélia e realizadas mais de 850 novas ligações. Essas frentes de trabalho levaram água tratada pela primeira vez a 2,4 mil pessoas.

O servidor público e líder comunitário Mauro Jorge da Silva, 44 anos, mora na comunidade desde que nasceu. Ele conta que, com apenas 10 anos, ajudava a mãe e avós subindo ladeiras com galões cheios de água.

“Para lavar roupa era complicado, porque a água não rendia e era cansativo subir e descer toda hora. A gente ainda aproveitava a água que lavava a roupa para também usar no vaso sanitário”, disse.

Servidor público e líder comunitário Mauro Jorge da Silva | Foto: Divulgação

Hoje, Mauro destaca a importância da transformação no cotidiano de milhares de vizinhos, mas garante que vai sempre falar sobre as dificuldades enfrentadas durante décadas, para que as pessoas valorizem e entendam a importância da água.



“Em outras épocas, tinha gente que passava a noite inteira para pegar mil litros de água utilizando bomba. Hoje, a água chega com qualidade em nossas torneiras. Graças à união e aos esforços de todos, moradores e Águas do Rio, temos uma vida muito melhor hoje em dia”, finaliza.