"A Mala de Rubens": peça de teatro chega em São Gonçalo na próxima quarta (21)

Na próxima quarta-feira (21), o Teatro Municipal de São Gonçalo será palco da peça "A Mala de Rubens", produzida pela Trupe Silvas de Teatro. O espetáculo, que começa às 20h, promete trazer reflexões profundas sobre vida, identidade e sexualidade. Os ingressos estão disponíveis para compra no portal Sympla.

Maria Eduarda Emmerick, de 21 anos, fundadora e diretora da Trupe, compartilhou um pouco sobre a peça: "A história é inspirada na vida dos meus avós. São 12 atores em cena, e cada personagem é baseado em alguém importante na minha vida. A trama gira em torno de um casal que enfrenta questões sobre casamento e sexualidade, então eles não conseguem se relacionar", disse.

"A Mala de Rubens" já foi apresentada em diversos festivais, incluindo o FESTU, o maior festival de teatro universitário da América Latina. A peça acumula 12 prêmios e 22 indicações. "Esses prêmios nos motivam a continuar atuando e marcando presença nos festivais", comentou Maria Eduarda.



A Trupe, composta majoritariamente por gonçalenses, espera ver o teatro lotado, com a comunidade local apoiando os artistas da região. "A apresentação é uma descoberta não só para nós, atores, mas também para o público. Guardamos muitos segredos, e a peça tenta expor isso. Esta é nossa primeira grande experiência, e esperamos contar com a presença de todos de São Gonçalo", completou.



A Trupe, composta majoritariamente por gonçalenses, espera ver o teatro lotado | Foto: Divulgação

Sinopse: "Em um vilarejo no interior do Rio de Janeiro, os moradores se encaixam em padrões comportamentais rígidos, seguindo uma rotina entrelaçada pela passagem diária de um trem que desperta a curiosidade de todos. Para Rubens, esse trem é um lembrete de uma vida que poderia ser vivida em outro lugar e ele sente a tentação de partir, mas se depara com a dificuldade de deixar para trás sua esposa, Jussara. Enquanto enfrenta uma luta intensa sobre sua identidade e sexualidade após 15 anos de casamento, Rubens busca compreender se aquela cidade realmente o pertence".

