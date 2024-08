Tráfego intenso na Ponte Rio-Niterói causa retenções no sentido Rio

Os motoristas que trafegam pela Ponte Rio-Niterói nesta quinta-feira (15) devem ter paciência. A pista no sentido Rio de Janeiro apresenta retenção, com o tempo estimado de travessia em 22 minutos. Além disso, há lentidão nos acessos até a Reta do Cais, conforme informado pela concessionária Ecoponte. A causa da dificuldade no trânsito é o elevado fluxo de veículos.

No sentido Niterói, o tráfego segue sem alterações, e a travessia é estimada em 13 minutos.

De acordo com a Arteris Fluminense, a BR-101 também registra alto fluxo na pista em direção ao Rio de Janeiro, especificamente entre os Kms 321 e 322, em Niterói.