MetrôRio terá esquema especial neste domingo (18) por conta do Concurso Público do Exame Unificado

Neste domingo (18), o MetrôRio terá esquema especial de funcionamento para atender aos clientes que vão participar do Concurso Público do Exame Unificado. A concessionária vai antecipar a abertura das estações para 6h30, meia hora antes do horário de praxe aos domingos. Já o fechamento ocorrerá às 23h, seguindo o funcionamento normal do dia.

A linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.