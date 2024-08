Festival de Teatro em São Gonçalo promete agitar a cidade neste domingo (18)

O teatro de São Gonçalo vai ferver neste domingo com o “Avança”, festival de teatro anual organizado pela Oficina de Teatro Gabriel Engel, um dos cursos mais tradicionais da cidade. O evento, que acontece no Teatro Municipal de São Gonçalo, promete emocionar e encantar o público com apresentações de alto nível. Neste ano, os alunos da turma avançada da oficina apresentarão cenas criadas ao longo do curso, sob a orientação dos renomados professores Gabriel Engel e Francisco Hashiguchi.

Entre as obras que serão apresentadas estão: “Artistas de Papel”, de Thiago Alvarenga e Carol Fonseca; “Debaixo do Tapete”, de Kewen Coutinho; “Até o Próximo Encontro, Meu Amor”, uma adaptação do texto de Sergi Belbel; e “As Asas da Libélula”, de Rasec Rodrigues. Todas as cenas tem orientação de Gabriel Engel e Francisco Hashiguchi.

O público terá a oportunidade de votar em sua cena favorita, mas a competição não para por aí. Um júri técnico, composto por grandes nomes das artes cênicas, também avaliará as performances. Entre os jurados estão: Marcello Caridade, ator da famosa “Escolinha do Professor Raimundo”; Cláudia Ventura, atriz e diretora com diversas participações em novelas da Rede Globo e peças teatrais de renome; Alexandre Dantas, destacado ator e diretor de teatro; e Felipe Cabral, ator, diretor e roteirista, foi roteirista colaborador das novelas “Totalmente demais” e “Bom Sucesso”, além de escrever para o humorístico “Vai Que Cola”.

As cenas vencedoras em edições anteriores do festival, como “Luz na Encruzilhada” de Flávia Freitas e “A Mala de Rubens” de Madu Emmerick, já conquistaram grande reconhecimento, sendo selecionadas para importantes festivais e premiadas nacionalmente. “Luz na Encruzilhada” levou o prêmio de Melhor Texto no Prêmio Almério Belém e recebeu menção honrosa no Niterói em Cena. Já “A Mala de Rubens” foi finalista no FESTU, com patrocínio da Rede Globo, e garantiu diversas indicações, e prêmio de Melhor Ator para Jhessy S, além de levar primeiro lugar de melhor cena no Fest de Santa Teresa.

O elenco deste ano conta com talentos como Charles Alves, Jônatas Fernando, Jussara Almeida, Marcelle Castro, Thiago Alvarenga, Maviiih, Camile Soledade, Kewen Coutinho, João Vaz, Natália Gomes, Duda Albuquerque, Daniel Peçanha, Débora Pontes, Rasec Rodrigues, Henry Stieboldt, Laryssa Veiga e Nathaniel Santos. A apresentação do evento ficará a cargo de Rapha Jobim e Henrie Araújo.

Serviço:

Evento: Avança Festival

Data: Domingo, 18 de agosto

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo -

Ingressos: Entre R$ 30 e R$ 60

Venda de ingressos: https://www.sympla.com.br/avanca-festival-30__2552518