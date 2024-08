Flamengo homenageia medalhistas olímpicos na Gávea.

Nesta quarta-feira (14), o Flamengo homenageou os medalhistas olímpicos em sua sede, na Gávea, Rio de Janeiro. Os atletas, que conquistaram um ouro, duas pratas e três bronzes, receberam um quadro personalizado com uma arte de um momento importante de cada um nas Olimpíadas.

"Nós como brasileiros consideramos cada medalha especial. Vibramos a cada conquista de vocês, mas eu confesso que consegui ver muito da superação rubro-negra. O Wazari da Rafaela Silva no bronze por equipes, a arrancada do Isaquias no final, buscando a prata. Quero agradecer demais a todos vocês, vocês engrandeceram nosso coração, mesmo com a distância, e cada medalha que vocês conquistaram foi especial para nós. E é claro, é uma honra ter diante de nós a maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade", afirmou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em uma de suas falas.

Os atletas foram recebidos com muito carinho também pelas crianças e atletas mirins, que encheram o ginásio Helio Mauricio. Foram homenageados com bandeirões, prática bastante comum em jogos de futebol. A bicampeã olímpica, Rebeca Andrade, foi a mais exaltada durante a entrada. A ginasta trouxe a medalha de ouro que conquistou no solo.

Georgette Vidor, treinadora brasileira de ginástica artística, e Rosicleia Campos, atual treinadora da seleção brasileira de judô, também foram homenageadas pelo público presente. Ambas as modalidades foram as que mais trouxeram medalhas para o país.