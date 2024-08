O projeto Arte na Rua segue dando espaços para artistas locais

Na segunda semana do mês de agosto, o projeto Arte na Rua segue apresentando uma diversificada programação artística gratuita, ao ar livre e em diversos pontos da cidade. Tem dança, teatro, música, circo, grafite, literatura, audiovisual e muito mais! É arte sem fronteiras, acessível a todo mundo. Nesta semana, a programação vai percorrer os bairros do Centro, Icaraí, Barreto e Serra Grande.

Na quarta-feira, 14, a esquina das ruas Ator Paulo Gustavo e Pereira da Silva recebem uma programação dupla a partir das 17h. O cavaquinista Marcio Hulk abre a tarde levando o melhor da música instrumental. Logo em seguida sobe ao palco PC Souto e Banda.

No domingo, 18, o Horto do Barreto recebe artistas como Anna Heizer e João Cordel, às 9h, que farão uma apresentação em homenagem a Arthur Maia. Às 11h é a vez de Claudio Infante mostrar o que sabe, apresentando seus sucessos que tocaram ao lado de Rita Lee, Djavan, Ed Motta, Alceu Valença, Marisa Monte, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, entre outros. Também no domingo, o Arte na Rua vai ocupar a agenda cultural da Feira Agroecológica de Muriqui, na Estrada Velha de Maricá. Serão 7 atrações com nomes como Rafaela Torres, Regional Coisa Nossa, Dyone Valeriano, Claudia Foreaux e Luiz e os Sorrisos.

O Projeto



Composto por diversas atrações semanais gratuitas, o Arte na Rua é um circuito das artes que percorre ruas, praças e outros espaços públicos de Niterói, afirmando o potencial criativo da cidade e valorizando a ocupação dos territórios públicos, partindo do princípio que as ruas são livres para as manifestações artísticas: arte pública, urbana, livre, popular e democrática, conforme determinam as Leis Municipais 3017/13 e 3057/13.

Parte do compromisso da FAN de transformar nossa cidade, na Cidade da Cultura, o Arte na Rua prioriza artistas niteroienses, sabendo da importância de fomentar e auxiliar na distribuição da produção local, mas reconhece o valor de promover apresentações de artistas de outras cidades, promovendo intercâmbio cultural. O projeto já é uma referência para a democratização da cultura em Niterói e, em 10 anos de atuação, passou por diversos bairros da cidade, percorrendo e consolidando diversos pontos de convivência da cidade. Foram contempladas mais de 1.000 apresentações, distribuídas entre variadas linguagens.

Programação

Atração: Marcio Hulk - Música



Data: Quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Horário: 17h

Local: Icaraí

Endereço: Rua Ator Paulo Gustavo com Rua Pereira da Silva

Atração: PC Souto e Banda - Música

Data: Quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Horário: 18h

Local: Icaraí

Endereço: Rua Ator Paulo Gustavo com Rua Pereira da Silva

Atração: Metal Fórico - Música

Local: Av. Central Ewerton Xavier, 3345 - Serra Grande

Data: Sexta-feira, 16 de agosto de 2024

Horário: 19:00 horas

Atração: Anna Heizer - Música

Local: Horto do Barreto

Data: Domingo, 18 de agosto de 2024

Horário: 09 horas

Atração: Cláudio Infante - Música

Local: Horto do Barreto

Data: Domingo, 18 de agosto de 2024

Horário: 11 horas

Arte na Rua na Feira Agroecológica de Muriqui -Estr. Velha de Maricá, 4830 - Rio do Ouro

Data: Domingo, 18 de agosto de 2024

Atração: Rafaela Torres - 12 horas



Atração: Regional Coisa Nossa - 13 horas

Atração: Dyone Valeriano - 14 horas



Atração: Claudia Foreaux - 15 horas



Atração: Luiz e os Sorrisos - 16 horas