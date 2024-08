Show de Circo com a Trupe do Topetão anima SG neste sábado (17)

O evento, que acontecerá na Praça de Alimentação do Pátio Alcântara, contará com apresentações de acrobacias, monociclo e muito mais - Foto: Divulgação

No próximo dia 17 de agosto, a partir das 16h, o Pátio Alcântara se transforma em um verdadeiro picadeiro com o Show de Circo com a Trupe do Topetão. Conhecida por encantar públicos de todas as idades, a trupe traz uma tarde repleta de magia e diversão para toda a família.

O evento, que acontecerá na Praça de Alimentação do Pátio Alcântara, contará com apresentações de acrobacias, monociclo e malabarismo, prometendo momentos de muita alegria e entretenimento. Um dos pontos altos do espetáculo será a participação especial de algumas crianças do público, que terão a oportunidade de serem assistentes do carismático Laranjitos, integrante da trupe.

Além do show principal, as crianças presentes poderão se divertir com maquiagem artística e tatuagem temporária, oferecidas gratuitamente ao lado do palco.



Venha viver essa experiência única e garanta a diversão de toda a família!

SERVIÇO:

Data: 17 de agosto de 2024

Horário: 16h às 17h30

Local: Praça de Alimentação, Pátio Alcântara

Entrada Gratuita