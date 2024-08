Alegria em dose dupla: Bailes Charme agitam a sexta-feira em São Gonçalo

O final da semana do gonçalense promete ser animado. O Baile da Dona Helô e o Baile Charme do São Gonçalo Shopping estão de volta nesta sexta-feira (9).

A diversão já começa às 16 horas no Baile Dançante da Dona Helô Reis. O evento gratuito, dedicado à música, dança e diversão, ocorrerá na praça de alimentação do Pátio Alcântara. O Baile Dançante promete uma atmosfera nostálgica, combinando clássicos da música brasileira e internacional, além de muita dança de salão. Nesta edição, o evento contará com a participação especial do cantor Toni Silva, uma banda ao vivo e uma equipe de dançarinos profissionais para animar todos os presentes.

A festa é organizada pela promotora Helô Reis, conhecida por seus eventos repletos de alegria, diversão e muita dança. | Foto: Divulgação

Logo após, às 19 horas, o Baile Charme do São Gonçalo Shopping também estará de volta para animar a noite de todos. A festa, também gratuita, acontecerá na praça de alimentação do Shopping. Em parceria com a Família Black Star, promete trazer o melhor do Charme e suas vertentes ao som dos clássicos, como R&B e new jack swing, além das novidades fresquinhas dos bailes.



Diogo Salgado, coordenador de marketing do São Gonçalo Shopping, afirma: "Estamos contentes em trazer de volta o Baile Charme para o nosso shopping. A festa tem atraído um grande público em suas edições, de todas as faixas etárias. Esse evento já se tornou um ponto de encontro para os amantes da Black Music em São Gonçalo".