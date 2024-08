Fla segura Palmeiras e se garante na quartas da Copa do Brasil

Mesmo com derrota por 1 a 0, para o Palmeiras, em partida realizada na noite dessa quarta-feira (7), no Allianz Parque, o Flamengo avançou para as quartas de finais da Copa do Brasil. A vantagem foi conseguida por causa da vitória por 2 a 0 no duelo de ida, disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), na última quarta (31). O zagueiro Vitor Reis marcou o gol do Verdão no início do primeiro tempo.

Se na vitória por 2 a 0 no Maracanã o Flamengo foi soberano na partida, no Allianz o Verdão dominou, ditou o ritmo do jogo e ficou por detalhes de conseguir um placar melhor. A atuação do Flamengo, assim como foi a do time paulista no jogo de ida, foi apática e quase custou a classificação.

Classificado às quartas de final, o Flamengo saberá seu adversário na próxima fase após sorteio na CBF, com data ainda a ser confirmada. A fase de oitavas de final termina nesta quinta-feira, com a definição dos oito times que vão avançar.