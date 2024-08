Grupo Symulek faz show logo mais em Niterói

Symulec vai apresentar sucessos do passado e do presente, além de músicas autorais - Foto: Divulgação/Symulec

O Grupo Symulek é a grande atração do evento 'Quarta Sem Caô', que acontece daqui a pouco, nessa quarta-feira (7) no Bora Bora Bar, na Rua Reverendo Armando Ferreira, 119, no Largo da Batalha, em Niterói, a partir de 20h. Os músicos vão apresentar, ao vivo e a cores, o melhor do samba e do pagode em evento que terá também a transmissão ao vivo, em um telão, do jogo entre Palmeiras e Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025, que começa âs 20h, no Allianz Parque, na capital paulista.

A entrada é franca e haverá também venda de bebidas a preços promocionais, até às 23h. Nos intervalos da apresentação do grupo, os DJ's Papu e Dentinho estarão no comando 'das carrapetas', com o melhor da música eletrônica. O grupo Symulek foi formado em 2015, no Largo da Batalha, em Niterói, por músicos que tocavam em bandas diferentes e que, de tanto se encontrarem na noite, criaram um vínculo e tiveram a ideia de se juntar para cantar e tocar pagode.

