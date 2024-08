Damián Suarez alega problemas pessoais e não viaja para confronto da Copa do Brasil

O Botafogo ganhou um desfalque de última hora para enfrentar o Bahia, nesta quarta feira ás 19h, no Barradão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral direito Damián Suárez alegou problemas particulares e não viajou com o time para Salvador.

O jogador treinou normalmente na terça-feira, dia da última atividade do Alvinegro antes da partida, mas depois conversou com pessoas do clube sobre a situação e não foi com a delegação para o aeroporto. No Uruguai a imprensa comenta que existe um interesse do Peñarol no defensor.

Leia também:

Protesto interdita Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Niterói; Video!

Polícia Civil, com apoio do MPRJ, cumpre mandados de prisão contra policiais civis em São Pedro da Aldeia

Informações indicam que o atleta e sua família estão insatisfeitos com alguns aspectos relacionados a morar no Rio de Janeiro, por isso existe a possibilidade do atleta deixar e glorioso, por não querer mais ficar no Brasil.

O Botafogo considera o jogador uma peça fundamental para o esquema do técnico Arthur Jorge. Damián tem contrato até o fim de 2025 e o clube só aceita negocia-lo mediante do pagamento de um clube interessado pela transferência.