Jordão Pablo de Pão lança 7º livro na Câmara Municipal de Niterói

O escritor, historiador e gestor cultural Jordão Pablo de Pão lançou seu sétimo livro, "Antes do Café Paris: apontamentos sobre a literatura na Niterói do século XIX" na última semana, na Câmara Municipal de Niterói. Na ocasião, recebeu o Título de Cidadão Niteroiense. Durante o evento, Jordão falou sobre episódios históricos da cultura local, apresentando uma leitura emotiva da cidade, de sua infância aos dias atuais.

O livro traça um panorama sobre a Niterói do século XIX, estruturalmente e considerando seu ideário, permeando as construções sobre nação, civilidade e criação de bibliotecas, essenciais ao processo cultural da época. Os apontamentos contemplam uma lista considerável de agentes culturais. "Durante as minhas pesquisas sobre o Café Paris, levantou-se a questão 'e antes, o que existia?'. O novo livro não encerra nem responde à pergunta, mas sistematiza o que já se consegue entender e aponta possibilidades de pesquisas para outros agentes", aponta Jordão como a maior contribuição da obra.



Com mais de dezesseis anos dedicados a Niterói, o recém eleito membro da Academia Fluminense de Letras Jordão Pablo de Pão tem uma trajetória marcada pela democratização do acesso às publicações literárias e à arte da palavra.

Aos 36 anos, Jordão é mestrando em História na Universidade Salgado de Oliveira e já pertence a duas outras academias, a Gonçalense de Literatura de Cordel e a Niteroiense de Letras. Autor dos livros “Afinal, para que Academias de Letras?” (2023), "Cáustico" (2023), "Doce Maresia" (2021), "Café Quente" (2019) e "O Mar do Meu Velho" (2018-9), tem de mais de duas dezenas de opúsculos artesanais e fanzines.