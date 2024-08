Canal de cultura geek divulga documentário 'A história do Anime em São Gonçalo'

Projeto foi aprovado no edital 01 'Na Tela Gonçalense' - Foto: Divulgação

Através de recursos da Lei Paulo Gustavo, juntamente com Ministério da Cultura (MinC) e Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, o canal de Cultura Geek 'Culturanime' registrou em um vídeo histórico, a história do ‘anime’ na cidade de São Gonçalo.

Canal de vídeos voltado ao universo da cultura pop japonesa, criado por Cláudio Roberto, morador de São Gonçalo, o Culturanime proporciona o registro em vídeo dos encontros dos fãs da dita “Cultura Geek” na cidade.

“Um público que curte esta cultura é algo que já existe aqui. Através dos recursos da Lei Paulo Gustavo, a proposta documental deste vídeo pode agregar ainda mais os fãs locais que consomem todas as novidades vindas do Japão. Acredito que este projeto possa suprir esta proposta”, conta Cláudio Roberto.

Tendo o seu projeto aprovado no edital 01 “Na Tela Gonçalense” na categoria de produção de vídeo por celular, Cláudio investiu em qualidade para contar essa história. A ideia foi registrar a história da animação japonesa na cidade, através de depoimentos e imagens de arquivo.

“Os fãs se identificam com os seus personagens preferidos, adotando uma postura criativa que até se equipara ao Carnaval. Mas se a festa de Momo é apenas uma vez ao ano, a festa do anime ocorre a qualquer momento, quando a cidade abriga algum concurso de cosplay aberto ao público”, afirma Cláudio.

As gravações ocorreram durante os meses de junho e julho. O lançamento ocorreu no dia 02 de agosto de 2024, e a previsão é que até o final do ano, a produção possa ser exibida na cidade.

Veja a apresentação do doc abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=WBHSyN7s7EQ