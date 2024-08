Festival de canção niteroiense tem inscrições abertas

Estão abertas, até o próximo dia 9 de agosto, as inscrições para o 1º Festival da Canção Mar de Música, competição dedicada a talentos musicais de Niterói e região. Marcado para setembro, o evento se inspira nos festivais de canção populares no Brasil nos anos 60 para premiar com dinheiro e troféus as composições inéditas e intérpretes que mais se destacarem no festival.

Realizado através do edital "Niterói fomenta Niterói", da Prefeitura Municipal, o evento tem inscrição gratuita de canções escritas por compositores da cidade ou de municípios próximos, como São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e demais cidades da Região Metropolitana e Baixada. Trinta músicas serão selecionadas e poderão competir ao pódio do evento, que premia o primeiro lugar com 6 mil reais.

As canções que terminarem em segundo e terceiro lugar recebem, respectivamente R$4,5 mil e R$3 mil. O evento também oferece troféus de Melhor Arranjo e Melhor Intérprete, com premiações de R$2,5 mil para cada. Além dos artistas solo, também podem competir bandas com até cinco integrantes.



As eliminatórias acontecem nos dias 11 e 12 de setembro, no Teatro da Universidade Federal Fluminense (UFF). Já a final acontece na Praça dos Pescadores, em Itaipu, no dia 21 de setembro. Interessados em participar podem inscrever seu trabalho até 9 de agosto no site do Festival.