Centro de Artes no RJ recebe exposição 'AFROentes'

O multiartista Giuliano Lucas apresenta sua primeira exposição individual na cidade do Rio de Janeiro, “AFROentes: Ancestralidade e Afetos”, a partir do dia 02 de agosto no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, na Praça XI, no Centro do Rio.

A exposição trará um recorte da produção do artista, que é formada na afluência da Arte Negra, nas poéticas visuais e nas políticas públicas, temáticas determinantes para trazer discussões, suscitar questionamentos, promover a produção de sentidos e exaltar a representatividade negra e periférica nos principais circuitos de arte no Brasil e no exterior.

Contará com fotografias, lambe-lambes em grandes formatos e instalações produzidas pelo artista. Serão realizados debates sobre produção artística, mercado e oportunidades de trabalho no setor cultural, além de compartilhar saberes, estratégias e experiências para a sustentabilidade da produção artística.

O artista também fará quatro oficinas, com um total de 80 vagas destinadas à formação de professores, com o objetivo de consolidar a implementação da lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de "história e cultura afro-brasileira" dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio.



“São questionamentos cotidianos. Muitas vezes, por não conhecermos curadores, produtores e até mesmo artistas em nossos círculos, as urgências nos tornam pioneiros e trilhamos boa parte do caminho sozinhos. Infelizmente, é comum entre artistas de origem periférica a 'demora' em sermos reconhecidos nos principais circuitos de arte e, inclusive, não é fácil romper estruturas e estigmas que nos fazem duvidar de nossa capacidade, em nos reconhecermos como artistas e através desse trabalho, exercermos nossa principal atividade remunerada”, afirmou Giuliano.

A exposição é realizada através do edital LPG Apoio às Artes Visuais OLHARES DAS ARTES RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC RJ, que dispõe sobre o apoio à execução de propostas de exposições de artes visuais no estado do Rio de Janeiro.

A mostra pode ser visitada, de forma gratuita, até 28/08, de terça a sábado, das 09h às 21h. O Centro de Artes Calouste Gulbenkian fica na R. Benedito Hipólito, 125 - Praça XI, Centro do Rio.

Serviço

Exposição “AFROentes: Ancestralidade e Afetos” de Giuliano Lucas

Local: Centro de Artes Calouste Gulbenkian (R. Benedito Hipólito, 125 - Praça XI, Rio de Janeiro - RJ, 20211-130)

Entrada gratuita

Abertura: 2 de agosto de 2024

Visitação: de 03 de junho a 28 de agosto, de terça a sábado, das 09h às 21h Informações: www.giulianolucas.com.br https://www.instagram.com/giulianoartist/