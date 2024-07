Crianças do Morro do Bumba realizam sonho e assistem ao Flamengo no Maracanã

O Flamengo cedeu 40 ingressos para crianças da comunidade do Bumba viverem a experiência de assistir a um jogo no Maracanã - Foto: Divulgação

O Flamengo cedeu 40 ingressos para crianças da comunidade do Bumba viverem a experiência de assistir a um jogo no Maracanã - Foto: Divulgação

No último domingo (28), a alegria tomou conta das crianças da comunidade do Morro do Bumba, em Niterói. Através do projeto social 'Crianças dos predinhos do Bumba - paz no coração', 40 pequenos torcedores puderam realizar o sonho de ir ao Maracanã para assistir a um jogo do Flamengo. A iniciativa, coordenada por André Luiz, 49 anos, mestre de obras e síndico dos prédios que abrigam famílias atingidas pelo deslizamento de 2010, proporcionou momentos de lazer e entretenimento para os moradores da comunidade. A parceria com o clube carioca demonstra a importância de ações que unem esporte e solidariedade, promovendo a inclusão social e a cidadania.





"Esse projeto acontece dentro dos prédios, onde recebo crianças de diversos lugares daqui ao redor. A frente desse projeto eu procuro sempre ver o melhor para as crianças, através da ajuda da minha irmã e de muitos amigos. Esse mês já é o segundo passeio deles. O primeiro foi na Fiocruz e ontem no Maracanã, onde eles puderam curtir o domingo com muita alegria, isso não tem preço", afirmou o presidente do projeto, que também oferece aulas de capoeira, zumba, circuito e jiu-jitsu. Além das aulas de reforço e balé que já tem previsão para retornar.

A parceria com o clube carioca demonstra a importância de ações que unem esporte e solidariedade | Foto: Divulgação

"Sempre que posso levo as crianças para esses passeios. É gratificante ver nos olhos delas a felicidade", disse André Luiz.