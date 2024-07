Cantor Milthinho se prepara para lançar projeto ao vivo gravado em Niterói

Considerado uma das principais revelações do mundo musical do samba e do pagode brasileiro, o cantor e compositor Milthinho apresenta ao mundo, no próximo dia 9 de agosto, um projeto inédito gravado em Niterói. Filmado em março de 2024, o "Rádio Mania Especial Milthinho" traz alguns dos principais sucessos do artista, que vem conquistando muito sucesso no cenário nacional. O projeto estreia diretamente no YouTube e como álbum ao vivo nas plataformas digitais.

O material foi filmado nos estúdios da Rádio Mania, no Centro de Niterói, com a presença de uma banda com músicos renomados no cenário musical brasileiro, numa produção planejada nos mínimos detalhes. Segundo o artista, a proposta do material é unir a levada incontestável do samba com instrumentos da cultura clássica.

Natural de São Paulo, Milthinho começou na música por influência do avô, Leônidas Barbosa. Foi vocalista do Grupo Percepção por mais de dez anos e iniciou, em 2018, sua carreira solo, parceria com o produtor e arranjador musical Raul Silva. O cantor já lançou dois álbuns de estúdio e dois projetos ao vivo.



O "Rádio Mania Especial Milthinho" estreia no dia 9 de agosto no canal da Rádio Mania, no canal do artista e no perfil dele no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de música.