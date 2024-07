Do sucesso viral ao golpe: Vendedor de food bike que conquistou a internet recomeça em São Gonçalo após perder tudo

O cozinheiro Jaime Azevedo @jaimeazevedoofc, de 28 anos, que há dois anos trabalha no ramo da gastronomia, voltou a empreender e vender seus produtos na banquinha onde começou, em 2022, no bairro Arsenal, em São Gonçalo, onde nasceu e mora até hoje.

Após vencer uma grave depressão que viveu durante o tempo em que trabalhou em um supermercado na cidade, onde sofria bullying e outros diversos preconceitos, Jaime foi desligado da empresa, momento em que se reinventou pela primeira vez.

Fiquei muito mal, internado com depressão grave. Com isso precisei me reinventar e tive a ideia de montar uma banca para vender comida, foi quando ganhei a food bike da minha madrinha", contou o profissional.



Jaime então se preparou para a inauguração das vendas de seu mais novo empreendimento, no qual batizou de 'Biba's Gourmet'. Segundo o cozinheiro, mesmo tendo orgulho da comunidade LGBTQIA+, o nome não tem ligação com sexualidade ou algum tipo de apelido. Na verdade, a escolha do nome nada mais é do que uma homenagem à sua avó Cremilda, falecida em 2009, sua grande inspiração no ramo da gastronomia.

"Sempre tive amor pela culinária. A minha avó me inspirou muito, cresci em meio as receitas dela e da minha mãe", explicou Jaime.

O nome 'Biba's Gourmet' foi inspirado na avó de Jaime

Viralizou



Ainda em 2022, perto de inaugurar sua food bike, Jaime Azevedo se preparou para a virada de chave na sua vida, com grandes expectativas para o evento que marcaria o início da trajetória como cozinheiro e também, vendedor ambulante.

"Estava empolgado, animado com a inauguração, que já contava com mais de 200 pessoas confirmadas, mas aí veio o baque, tive a surpresa de não aparecer ninguém no dia, nem amigos, nem familiares, ninguém", contou o cozinheiro, que neste momento, precisou dar a volta por cima pela segunda vez.

Após uma postagem, onde desabafou sobre o caso, Jaime acabou ganhando visibilidade nas redes sociais e recebeu o apoio dos internautas, que chegaram a fazer uma vaquinha para que ele pudesse arrecadar fundos para abrir sua própria loja.

"Consegui novamente dar a volta por cima, com a ajuda de muitas pessoas, igual fênix, renascendo das cinzas", disse Jaime.

Nova decepção

Em 2023, com muitos planos e sonhos para seu empreendimento, visto o dinheiro arrecadado para isso, Jaime caiu em um golpe e perdeu tudo que havia arrecadado, até mesmo sua 'food bike'.

"É muito triste quando você passa por uma situação de roubo. Cliquei num link de uma pessoa que se passou por uma empresa e queria fazer parceria, porque viu minha viralização nas redes. Fui hackeado, pegaram todas as minhas contas, meus dados, e perdi 14 mil reais arrecadados na vaquinha. Eu tinha planos de abrir uma loja, fazer outra inauguração, mas meu sonho foi por água abaixo", contou o profissional.

"Tive que me reestruturar e precisei vender a food bike, com o coração partido, pra juntar dinheiro e comprar os insumos para começar tudo de novo. Sou muito resiliente, não me deixo abater, mesmo diante de depressão e ansiedade. Como todo bom gonçalense, a gente sempre tem esse arquétipo de dar a volta por cima com vontade de vencer na vida", completou.

Ao lado da mãe Adriana e do filho Kaique, Jaime voltou às ruas do bairro onde mora e com sua "banquinha" voltou a vender e trabalhar com o que mais ama: a culinária.

Jaime ao lado da mãe, Adriana, e do filho, Kaique

"Minha mãe é a única que me apoia e me incentiva. Depois de tudo que aconteceu eu aprendi a nunca mais contar com amigos e familiares para abrir um negócio. Essa é a lei do negócio, você tem que contar com os clientes e com você mesmo. Eu costumo dizer que sou a minha própria motivação diária. A gente que vem de baixo não pode desanimar e deixar a peteca cair.



Dom que vem de berço

Inspirado pela avó, Jaime hoje vende uma extensa variedade de produtos, como bolos, bolos de pote, mousse, torta salgada. Porém, seus três carros-chefes, que conquistam o coração dos clientes são: sanduíche, pudim e empadão.

"O meu maior sonho é participar de um quadro do Luciano Huck e tomar um café com a Ana Maria Braga. Gostaria muito de conseguir chegar neles, mostrar a minha história, para ter maior visibilidade e conquistar recursos para abrir o meu restaurante. Ver que as pessoas gostam da minha comida me motiva muito, faz toda a diferença para que eu continue lutando para realizar meus sonhos. Ainda sonho em criar um projeto social, fazer novas formações profissionais, não só na gastronomia, mas também em outras áreas como a psicologia. Eu gosto desse contato com o público, lidar com pessoas, ajudá-las, porque ninguém é nada sozinho, todo mundo precisa de apoio. Hoje vivo da gastronomia, foi nessa banquinha que eu comecei e é nela que eu vou me reerguer", afirmou Jaime Azevedo, que completou afirmando: "Como dizia Fernando Pessoa, 'sei que não sou nada e que talvez não tenha tudo, mas dentro de mim tenho todos os sonhos do mundo".