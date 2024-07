Cinema público de Maricá divulga programação do final de semana

O Cinema Público de Maricá divulga a programação do próximo final de semana, além de uma programação infantil variada. Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É necessário chegar um pouco antes de a sessão começar para validar o ticket.

Confira a programação:

Dia 26/07 (sexta-feira)

19h – Morando com o Crush - Morando com o Crush é uma hilariante comédia romântica, que narra as atribulações de Luana e Hugo, dois colegas de escola que secretamente nutrem uma paixão um pelo outro. No entanto, manter seus sentimentos escondidos torna-se uma tarefa desafiadora quando Antônia, mãe de Hugo, e Fábio, pai de Luana, decidem iniciar um relacionamento e morar juntos. A vida amorosa de Antônia e Fábio compartilha uma curiosa semelhança: ambos têm lutado com a sorte no amor desde que a esposa de Fábio faleceu. A partir desse ponto, Luana e Hugo são obrigados a dividir o mesmo teto, enquanto tentam lidar com a presença constante de seus pais e o crescente interesse romântico um pelo outro. Com uma mistura de situações cômicas e momentos de doçura, Morando com o Crush promete arrancar risadas enquanto mostra que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Classificação 10 anos.

Dia 27/07 (sábado)

15h – A Fada do Dente - Em A Fada do Dente, Violetta é uma fada do dente curiosa e muito extrovertida que, por ainda não dominar muito bem a difícil arte de lançar feitiços, acaba indo parar acidentalmente no mundo dos seres humanos. Perdida no lugar desconhecido, a fadinha encontra uma luz no fim do túnel quando conhece Maxie, uma garota de doze anos. As duas fazem um trato para conseguirem levar Violetta de volta para o mundo das fadas - mas não esperavam que, durante a jornada, a fada descobriria muitas coisas novas sobre si mesma e sua verdadeira vocação no mundo. Classificação Livre.

17h – Cano Serrado - Sargento Sebastião está em busca de vingança: seu irmão, um caminhoneiro, foi morto brutalmente. Agora, ainda abalado, ele está disposto a tudo para fazer justiça, nem que seja com as próprias mãos. Em sua jornada, porém, dois policiais da cidade acabam sendo confundidos com os suspeitos, se tornando o alvo principal de Sebastião e causando um rebuliço na região. Classificação 16 anos.

19h – Maria Luiza - Mostra LGBTQIA+ - A história de Maria Luiza da Silva, a primeira militar reconhecida como transsexual das Forças Armadas Brasileiras, que serviu por 22 anos até ser aposentada por invalidez. O diretor Marcelo Díaz acompanha Maria Luiza em sua jornada de transição e para ter seu nome e gênero reconhecido pela Aeronáutica, sendo reintegrada e conquistando o direito ao mesmo soldo que militares nunca reformados. Classificação Livre.

Dia 28/07 (domingo)

15h – Família Craft - O Impostor - Baixamemoria, Cronosplays e Spok se aventuram novamente. Após irem a um afesta onde uma de suas amigas está usando um bracelete de valor inestimável e que pertence a antiga civilização maia, mas acaba sendo roubado no meio da festança. O trio então decide ajudá-la recuperar o artefato, mas antes disso precisam ajuda do detetive Xeroque Rolmes e seus ajudantes Pit e Bull. Mas logo percebem que estão metidos em uma enrascada. Classificação Livre

17h – Maria Luiza - Mostra LGBTQIA+

19h – Morando com o Crush