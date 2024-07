Polícia apreende fardas do exército e drogas na Zona Oeste do Rio

Nesta terça-feira (16), policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), em posse de informações do Disque Denúncia, estiveram na Rua E, no Conjunto Cesar Maia, no bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste da cidade do Rio, e encontraram no interior da casa, 84 tabletes de maconha de R$10, 12 tabletes de maconha de R$20, 12 tabletes de maconha de R$40, 45 pinos de cocaína de R$10, 21 pinos de cocaína de R$70, 40 frascos de lança perfume, três fardas do Exército Brasileiro, três rádios transmissores e um telefone danificado.

A ocorrência foi encaminhada para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).