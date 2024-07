Antigo Piscinão de SG: moradores relatam expectativa com construção do Parque Público

Moradores e comerciantes da região do antigo Piscinão de São Gonçalo, localizado no bairro Boavista, relataram a O SÃO GONÇALO suas expectativas com as obras para construção do Parque Público, que deve ficar pronto em 2025.



O novo espaço irá contar com instalações de lazer e cultura, como skate park, academia ao ar livre, parque infantil, mirante, quadras e pista de atletismo. A expectativa é de que o espaço abrigue até 15 mil pessoas. O investimento total é de R$ 44 milhões.

"Espero que seja bom pra gente, principalmente em relação ao movimento. Assisti a construção do primeiro piscinão, e era bom no começo, quando eu nem tinha comércio aqui ainda. Mas me aposentei e abri o comércio, então agora espero que seja bom pra gente da região", disse o comerciante Francisco Pereira, dono de um bar/lanchonete próximo ao antigo piscinão.

O terreno, que tem mais de 35 mil metros quadrados, era um importante espaço de lazer da cidade | Foto: Layla Mussi

O projeto do novo Parque público será executado pela Secretaria das Cidades. O terreno, que tem mais de 35 mil metros quadrados, era um importante espaço de lazer da cidade, mas, desde 2016, estava abandonado.



"Está todo mundo curioso para a construção desse parque. Já é a terceira vez que eles mexem aqui, então gera essa expectativa de ficar pronto, sair do papel. Na época do piscinão era muito bom, vivia cheio, então agora, se pelo menos limparem ali o terreno, já é alguma coisa. Se abrir e manter, vai ser muito bom, não só para os moradores como para quem vem de fora também", afirmou o aposentado Adalto Vieira, morador da região há 17 anos.