Luto niteroiense: Morre ex-presidente dos iates clubes

Morreu na última segunda-feira (15), o Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil e ex-presidente dos iates clubes de Niterói, César da Silva Santos. A causa da morte ainda não foi revelada. O velório e sepultamento ocorrem nesta terça-feira (16), a partir das 13h45, no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.

César da Silva Santos também deixa um legado no cenário social e esportivo de Niterói. Ele foi vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia de Aviação e membro do Conselho Diretor do Clube Naval - Piraquê, o que propiciou o diálogo entre os clubes do Rio de Janeiro e Niterói.

O Capitão esteve à frente do Clube Naval de Charitas, como Comodoro, de 2016 à 2019. César também foi responsável por relevantes iniciativas, como a reinauguração da boate do clube; organização de grandes eventos e investimentos significativos na área social e patrimonial da sede, além do desenvolvimento do esporte náutico na região.

César ocupou ainda a presidência, entre 2022 e 2023, da Associação de Clubes de Niterói (ACN), onde pôde contribuir para o fortalecimento institucional dos clubes da cidade, participando ativamente de discussões sobre políticas públicas que impactavam as sedes e comunidades clubísticas. Ao lado do vice-presidente Fernando Tinoco, César realizou um trabalho que resultou na construção de legislações significativas para o setor.

A ACN e os clubes sociais e esportivos de Niterói expressaram profundo pesar pela partida prematura de César da Silva Santos. Em nota, a associação destacou sua dedicação à família, aos amigos e às causas sociais, descrevendo-o como um ser humano especial que deixará saudades eternas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.