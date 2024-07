Show no Theatro Municipal de Niterói celebra 80 anos de Chico Buarque

Há 25 anos o cantor e compositor Marcus Lima canta sucessos de Chico Buarque em meio às suas composições autorais. Na recente turnê que fez na Europa, passou por mais de 20 cidades portuguesas e a repercussão ao cantar Chico foi maravilhosa. No ano em que um dos nossos maiores nomes da Música Popular Brasileira completou 80 anos, Marcus Lima preparou um show só com sambas de Chico. Será no próximo dia 18, às 19 horas, no Theatro Municipal de Niterói.

“Chico sempre me inspirou por seu talento e sensibilidade. Suas músicas, principalmente, seus sambas sempre estiveram no roteiro das minhas apresentações. Poder fazer um espetáculo cantando só sambas de sucesso e que marcaram a vida de todos nós é um presente que eu recebo e quero dividir com vocês”, conta Marcus Lima.

Entre as músicas já confirmadas estão “A Volta do Malandro”, “Partido Alto”, “Essa Moça tá Diferente”, “Samba e Amor” e o recente “Que Tal Um Samba”, composição da mais nova safra e que dá nome ao seu mais recente álbum. No palco Marcus presta uma homenagem, com muito suingue, ao compositor que sempre o inspirou. O roteiro e a direção artística são do próprio Lima que será acompanhado por Alessandro Cardozo, no cavaquinho e direção musical; Carlinhos Sete Cordas, no violão; Fabiano Segalote, no trombone; Marcus Thadeu, Netinho Albuquerque e Dinho Rosa, nas percussões.



O espetáculo “Chico 80: só sambas” vai contar com as participações especiais de Branka, cantora curitibana radicada no Rio de Janeiro e Chico Alves, cantor e compositor capixaba conhecido nas diversas rodas de samba do Rio e Niterói.

Serviço

Marcus Lima canta Chico Buarque

Rua Quinze de Novembro 35 - Centro

18 de Julho – 19h

Ingressos: R$ 10 (Inteira) | R$ 5 (Meia)

Meia Solidária (R$ 5) mediante doação de 1kg de alimento não perecível