Férias escolares: saiba o que fazer com a criançada em São Gonçalo

São Gonçalo oferece diversas opções para as férias das crianças, como o Sesc, localizado na Estrela do Norte - Foto: Layla Mussi

As férias de julho começam na próxima segunda-feira (15), e se você é pai ou mãe, não se preocupe, porque O SÃO GONÇALO listou algumas opções de atividades para agradar a criançada gonçalense, e evitar que os pequenos fiquem entediados em casa nesse período, o que pode levar ao aumento de tempo do uso de internet e games, visto que a utilização moderada das telas é um desafio e tanto.

Além de serem um momento de descanso, as férias podem ser um momento para fortalecimento dos vínculos afetivos familiares, de lazer, de descontração, de realizar passeios culturais e viagens. Confira lista com dicas de passeios e eventos para as férias:

TEATRO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



Para quem gosta de espetáculos infantis recheados de música, a escolha certa é ir ao Teatro Municipal George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha, no centro de São Gonçalo. O Teatro Municipal conta com 240 lugares, divididos entre plateia e mezanino, e oferece toda estrutura para realização de apresentações e peças teatrais.

Teatro Municipal George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha traz alguns espetáculos para o público infantil | Foto: Layla Mussi

Programação:



- Espetáculo do curso de teatro Carol Araújo: "A sala mágica da Dona Cartapácia"

. Data: 7 de julho

. Horário: 15:30 -

. Classificação livre

. Os ingressos estão a venda por R$ 30 inteira e R$ 15 meia. Vendas e mais informações através do número: (21) 993292129.

- Pocket Show "As irmãs Madrigal"

. Data: 21 de julho

. Horário: 16h

. Ingressos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/evento/as-irmas-madrigal-um-encanto-de-pocket-show/2498615.

. Classificação livre

SESC SÃO GONÇALO

Com uma área de 11.500 m², o Sesc São Gonçalo, localizado no bairro Estrela do Norte, possui uma arquitetura privilegiada, com teatro para 350 expectadores, sala de audiovisual, galeria de arte e biblioteca. Além de lanchonete, academia, ginásio poliesportivo, quadra aberta, parque aquático, espaço verde, parque infantil, consultórios odontológicos, churrasqueira, salas de cursos e de ginástica.

O Festival Sesc de Inverno traz um espetáculo musical infantil | Foto: Layla Mussi

- Festival Sesc de Inverno - "Céu na Terra: brinquedos cantados"



Idealizado pelo Núcleo de Cultura Popular Céu na Terra especialmente para o público infantil, o espetáculo é musical e interativo, apresentando ritmos, danças e brincadeiras da cultura brasileira com bonecos, máscaras, elementos visuais variados e contação de histórias de forma lúdica e divertida.

. Data: 14 de julho

. Horário: 16h

. Classificação livre (entrada grátis para PCG, Credencial Plena / R$ 5 a meia-entrada e R$ 10 inteira).

- Festival de iniciação esportiva - Tema: Ginástica Artística

A ginástica artística é uma modalidade esportiva que exige precisão, força, flexibilidade, coordenação e equilíbrio, trazendo muitos benefícios a quem pratica. Essa será uma experimentação de atividades da ginástica artística. Atividade aberta e gratuita para o público.

. Data: 13 de julho

. Horário: 10h às 13h

. Local: Quadra da Unidade São Gonçalo

. Classificação: 4 a 12 anos

ARENA SÃO GONÇALO

O Center Play Park está localizado na Arena São Gonçalo | Foto: Reprodução

- O Center Play Park é um parque de diversões localizado na Arena São Gonçalo, espaço de eventos na Avenida Jornalista Roberto Marinho - Alcântara (na rua do supermercado Guanabara). Aberto de sexta à domingo, a partir das 18h, o local oferece diversão para toda a família. A entrada é gratuita, mas para utilizar os brinquedos, é preciso comprar passaportes ou o ingresso individual.



. Os ingressos estão disponíveis para compra na bilheteria, localizada na entrada do parque. Não é realizada venda online.

. Formas de pagamento: dinheiro, cartão de débito e crédito / Não aceita pix ou QRCODE.

PRAÇAS EM SÃO GONÇALO

Para quem quiser curtir atividades gratuitas e ao ar livre com a criançada, as opções são as praças da cidade. As três listadas abaixo, passaram por um processo de revitalização, podendo oferecer um espaço seguro e divertido para as crianças.

- Praça do Colubandê

A nova Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê, localizada no bairro de mesmo nome, foi reinaugurada no dia 30 de junho deste ano, após obras de revitalização. O espaço possui uma área de 25 metros quadrados e conta com plauground para a criançada, que pode brincar de forma gratuita em qualquer dia e horário da semana.

Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê | Foto: Layla Mussi

- Praça Zé Garoto



A praça Estephânia de Carvalho, mais conhecida como Praça Zé Garoto, é considerada um dos símbolos de São Gonçalo. Localizada no coração da cidade, no bairro Zé Garoto, o local sempre foi considerado um espaço afetivo e ponto de encontro dos gonçalenses. Após a revitalização, a praça conta com um espaç amplo, arborizado, além dos prinicpais atrativos para as crianças da região: a área dos brinquedos.

- Praça da Lagoinha

A Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, mais conhecida como Praça da Lagoinha, também localizada no bairro de mesmo nome, foi totalmente revitalizada, dando lugar a uma quadra poliesportiva renovada, com novos brinquedos no parquinho para as crianças, proporcionando uma excelente área de lazer para os pequenos e suas famílias.

SHOPPINGS

Para os pais que preferem que preferem levar os pequenos para um passeio no shopping, a programação para o mês de julho também está repleta de atrações. Confira:

- Pátio Alcântara: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo

Dia de Brincar:



Nos dias 19, 20, 26 e 27 de julho, o shopping se transformará em um parque de diversões gigante, com um circuito de brinquedos infláveis gratuitos para todas as crianças. Haverá pula-pulas, escorregadores, obstáculos e muito mais.

. Data: 19 e 20 de julho

. Horário: 16h às 20h

. Local: Varanda do Shopping Pátio Alcântara

. Evento Gratuito

- São Gonçalo Shopping: Rod. Niterói - Manilha, 100 - Boa Vista, São Gonçalo

Um dos grandes destaques na programação do Shopping são as apresentações de cosplays, que prometem trazer momentos mágicos e muita diversão. Personagens super conhecidos pelas crianças, como Moana, Mickey e Minnie, estarão presentes nos finais de semana, em parceria com a Expo Mundo Kids.

Programação:

. 14 de julho - das 13:00 às 14:00: Chiquinha

. 19 de julho - das 13:00 às 14:00: Teo, o Mágico, seguido de cosplays do Sonic e da

Branca de Neve - das 16:00 às 17:00

. 20 de julho - das 13:00 às 14:00: cosplays do Mickey e da Minnie, seguido de Contos

Cantados - das 16:00 às 17:00

. 21 de julho - das 13:00 às 14:00: cosplays da Ariel e do Homem-Aranha, seguido de Chiquinha - das 15:00 às 16:00.

. O palco fica na Praça de Alimentação do Shopping

- Partage São Gonçalo - Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo

O Partage São Gonçalo será palco da 6ª edição do Partage Geek no próximo domingo (14), evento para os amantes da cultura pop. O evento promete trazer o melhor do universo geek, abrangendo anime, k-pop, cosplay e música, além de expositores da cultura japonesa.

A programação terá início às 13h30, com a abertura oficial do evento. Às 14h, os participantes poderão testar seus conhecimentos no Quiz Show Procrastinando Tu. Para as crianças, o Desfile Infantil Cosplay começará às 15h30, seguido pelo eletrizante show do Rio Pró Wrestling às 16h.

Às 17h, a banda Anime Project subirá ao palco para tocar as músicas favoritas dos fãs de anime. Logo após, às 18h, o Quiz Show Procrastinando Tu retornará com mais uma rodada de perguntas e respostas. Às 18h30, será a vez dos adultos brilharem no Desfile Adulto Cospop e Cosplay. Os amantes do k-pop terão seu momento com a K-Pop Random Dance às 19h30, garantindo muita diversão. O evento será concluído às 21h com agradecimentos e encerramento.

Entre os expositores confirmados estão Made Café, Picnic Cosplay, Domínio dos Animes, Bally Kids, Zion e Podium Games, oferecendo uma ampla variedade de produtos e experiências ligadas à cultura geek. Os parceiros do evento incluem Seleta Eventos e Geek Mall Produções, além de diversos lojistas do Partage, como Caçula, Use Delírios, Cinemark, Play Toy, Ri Happy e Fun Photos, também apoiarão o evento.

Serviço:

. Data: 14 de julho (domingo)

. Horário: a partir das 13h30

. Local: Jardim do Partage

. Entrada gratuita

CINEMAS

Os filmes não poderiam ficar de fora da programação das férias das crianças. Atraindo grande público, os filmes infantis estão em cartaz em dois cinemas da cidade: Cinemark, no Partage São Gonçalo e Cinépolis, no São Gonçalo Shopping. Confira:

. Divertida Mente 2 - estreou no dia 20 de junho.

O 2º filme chega trazendo algumas mudanças na vida da personagem principal, que agora vive a fase da adolescência. Outras emoções também se unem à Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo comandam uma operação de sucesso, e agora se veem diante de novos parceiros: Ansiedade, a Inveja, o Tédio e a Vergonha.

Classificação indicativa Livre. Contém violência fantasiosa.

. Meu Malvado Favorito 4 - estreou no dia 4 de julho.

Nesta sequência, o vilão mais amado retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo.

Classificação indicativa Livre. Contém drogas lícitas, violência fantasiosa.

. Luccas e Gi em: Dinossauros - estreou no dia 11 de julho.

Luccas e Gi vão viver uma divertida aventura, repleta de ação e perigos, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa e sem escrúpulos, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontologista com fama de maluco beleza e de dois agentes muito atrapalhados da CIA, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas terríveis experiências

Classificação indicativa Livre. Contém violência fantasiosa.