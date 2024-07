Arraiá do Festival Nordestino agita São Gonçalo Shopping com forró, pagode e diversão para toda família!

Prepare-se para um fim de semana de muita música, dança e comidas típicas no São Gonçalo Shopping! Entre os dias 19 e 21 de julho, acontece o Arraiá do Festival Nordestino, com entrada gratuita e atrações para toda a família.

O evento, vai contar com shows de forró, pagode e sertanejo, além de recreação infantil, comidas típicas e deliciosos drinks. A programação vai começar às 12h e ir até às 22h, com atrações diferentes a cada dia.

Evento terá muitas comidas típicas | Foto: Divulgação

Na sexta-feira (19), a festa começa com DJ às 17h, seguido do Forró Maria Filó às 18h. O Pagode do Mullatto sobe ao palco em dois sets, às 19h e 21h, com um intervalo para DJ às 20h30.



No sábado (20), a programação começa com DJ às 12h, seguido do Palhaço Picuinha às 14h, para a criançada se divertir. O Forró Cabras da Pista anima a tarde a partir das 17h, e a Roda de Samba do Celeiro apresenta dois sets, às 19h e 21h, com intervalo para DJ às 20h30.

No domingo (21), a festa começa com DJ às 12h, seguido do Palhaço Picuinha às 14h, para animar a criançada. O Forró Cabras da Pista volta ao palco às 17h, e o Pagode do Walace Araújo apresenta dois sets, às 19h e 21h, com intervalo para DJ às 20h30.

Serviço:

• Evento: Arraiá do Festival Nordestino

• Datas: 19, 20 e 21 de julho (sexta a domingo)

• Horário: 12h às 22h

• Local: São Gonçalo Shopping - Rodovia Niterói-Manilha, 100 - Boa Vista SG

• Entrada: Gratuita

• Doação: Se puder, doe 1 kg de alimento

• Instagram: @festivalnordestino