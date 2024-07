Filho de Ronaldo Fenômeno, Alexander, é batizado em igreja evangélica no Rio

Em um momento marcante em sua vida religiosa, Alexander Nazário de Lima, de 19 anos, filho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e da fisiculturista Michele Umezu, celebrou seu batismo na Igreja Evangélica Ceizs, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no último sábado (6).

Michele Umezu revelou que o desejo de Alexander de se batizar era algo que ele carregava há muito tempo. "Ele é diferente da maioria dessa geração", afirmou a mãe, destacando a maturidade e a determinação do filho.

Leia também:

Morre Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro, aos 11 meses

Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino ganha mais 20 leitos



Michele também destacou as características pessoais de Alexander, mencionando que ele "gosta de tranquilidade, não gosta de festas, não se encanta com essas coisas".

Ela explicou ainda que, devido às férias, Alexander frequentemente passava esse período na Espanha com o pai, Ronaldo, o que dificultava a realização do batismo anteriormente.

Michele compartilhou a alegria de Alexander ao finalmente realizar o batismo, um momento de grande significado espiritual para ele. A cerimônia, realizada na presença de familiares e amigos, foi um passo importante na fé de Alexander.

Além de Alexander, Ronaldo é pai de Ronald, do primeiro casamento com Milene Domingues, e de Maria Sophia e Maria Alice, do relacionamento com Bia Antony.