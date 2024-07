Projeto Ecoar chega a São Gonçalo levando o esporte como ferramenta de inclusão social

O Projeto Ecoar, fundado em 2022 pelo deputado Federal Hugo Leal, em parceria com a Unirio, e com apoio do Ministério da Cidadania e do Ministério do Esporte, é um projeto social com atuação em diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro, por meio dos esportes, promovendo a diversidade.

Embaixador do projeto desde fevereiro de 2024, o lutador brasileiro de MMA, Dudu Dantas, entrou no Ecoar em agosto de 2022, indicando seis comunidades, que já faziam trabalho de inclusão social através do esporte e das artes marciais. O atleta, duas vezes campeão mundial, teve seu início no esporte de maneira parecida à das crianças que hoje busca ajudar.

Leia também:

Espaço Cultural Correios Niterói apresenta a exposição 'Cidades Imaginárias'

Estreia de Eliana na Globo foi anunciada em profecia? Entenda!



"Comecei no esporte com 13 anos de idade, através de um projeto social dentro de uma favela na Zona Sul do Rio de Janeiro, e graças a esse projeto eu pude conhecer as artes marciais, que me deram a chance de conhecer outras pessoas, entrar em um ambiente competitivo e ter a chance de aprender disciplinas nas quais eu levo para minha vida toda. Através da competitividade eu me destaquei dentro do esporte, dentro do jiu-jitsu e do MMA, onde me tornei campeão sul-americano e 2 vezes campeão mundial. Continuo lutando, sendo atleta e trabalho também como comentarista no Canal Combate, da Rede Globo", contou o lutador.

"Entrei no projeto porque desde o início, a nossa missão está muito ligada, que é levar o esporte como ferramenta de inclusão para locais que necessitam de um cuidado e uma atenção. O Hugo, que é um grande entusiasta do esporte e dos esportistas, decidiu criar esse projeto para colocar em áreas de comunidade, e o mais legal do Ecoar é que ele não entra em comunidades e monta um projeto do zero. Ele acredita muito nas pessoas da própria comunidade, que já trabalham com projetos dando aula de jiu-jitsu, artes marciais ou outros esportes, e encapa esses projetos, dá energia, para que esses projetos possam abraçar mais crianças, através de recursos, materiais e estrutura necessária para que as crianças possam praticar uma atividade física segura e tranquila. Esse é o objetivo do Ecoar", completou.

Em São Gonçalo, o Projeto Ecoar deu seus primeiros passos entre os meses de abril e maio deste ano. Na cidade, o projeto atua, hoje, em três bairros: Trindade (capoeira, funcional e jiu-jitsu), Porto Novo (zumba, muay thai e boxe) Jardim Catarina (jiu-jitsu).

Jiu-Jitsu do Projeto Ecoar no Jardim Catarina | Foto: Divulgação

"O Ecoar é um projeto de transformação de vidas, que leva saúde e educação através do esporte e da cultura. O nosso objetivo é esse, encapar projetos já existentes nas comunidades, empoderando professores e crianças através do kimono, do tatame, luva, e demais materiais que tragam segurança para o esporte, para que as crianças tenham recursos para uma boa aula e capacidade de aprendizado. Além de poder capacitar esses profissionais que estão lá na ponta, ensinando e educando essas crianças. Então esse é um dos meus objetivos no projeto, levar tudo isso para pessoas que não tem nenhum apoio e as vezes acabam deixando um projeto que transforma tantas vidas, de lado. O objetivo do Ecoar hoje é fazer com que essas pessoas se sintam abraçadas e tenham cada vez mais ferramentas de transformação social", afirmou Dudu Dantas.



Em São Gonçalo, os projetos do @Ecoar_rj atuam nos seguintes endereços:

- Centro Educacional José do Patrocínio (CEJOP) - Rua Maria Rita, 568 - Porto Novo

- Rua Sampaio. Rodrigues, 42 - Jardim Catarina

- Clube Recreativo Trindade - 201, Rua Ouro Preto,111 - Trindade

Jiu-jitsu do Projeto Ecoar no bairro Trindade | Foto: Divulgação

"Pra mim é um grande prazer levar o esporte como meio de educação e saúde para as áreas de vulnerabilidade social. Esse é um dos meus grandes propósitos de vida, poder colocar o esporte e as artes marciais como ferramenta de educação e inclusão social em várias comunidades no Estado do Rio, e, quem sabe um dia, no Brasil", concluiu o campeão de MMA.