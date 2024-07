Ciumenta? Andressa Urach revela que monitora o celular do namorado

A modelo e empresária Andressa Urach causou burburinho nas redes sociais nesta quinta-feira (4) ao revelar que tem o costume de checar o celular do seu namorado, o ator pornô Lucas Matheus. A atitude da influencer dividiu opiniões entre os seguidores, gerando um debate sobre privacidade e relacionamentos.

Em suas redes sociais, Urach afirmou que não acredita em "privacidade" no casamento e que considera fundamental a confiança mútua. Ela ainda aconselhou suas seguidoras a serem vigilantes e não se submeterem a traições. O casal se conheceu em uma gravação e está junto há cinco meses.

"Do meu marido, eu olho todo dia o celular e o Insta dele. Em casamento, não tem essa de privacidade! Quem não deve não teme", escreveu a criadora de conteúdo adulto, o que gerou as mais diversas reações em seus seguidores. Para finalizar o posicionamento de Andressa, ela deu um conselho para as seguidoras. “Me admiro por muitas mulheres se fazerem de cegas. Tá traindo você? Troca ele por outro melhor", afirmou.

A revelação de Urach reacendeu o debate sobre privacidade em relacionamentos. A polêmica teve início após a apresentadora Ana Maria Braga comentar em seu programa matinal que "celular de alguns homens é igual a telha velha. Se mexer muito, a casa cai".

Urach interpretou a fala como negativa e prejudicial à confiança nos relacionamentos.