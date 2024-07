Espaço Cultural Correios Niterói apresenta a exposição 'Cidades Imaginárias'

Com curadoria de Norma Mieko Okamura, a exposição ‘Cidades Imaginárias', do artista Ricardo Ferreira, estreia no Espaço Cultural Correios Niterói no próximo sábado (29), das 15h às 17h, e fica em cartaz até 10 de agosto de 2024. A mostra convida o público a mergulhar na essência do Brasil, sugerida pelas nuances da diversidade do artista. A classificação indicativa é livre, a entrada é gratuita e a visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 11h às 18h, e sábados, das 13h às 18h.

A tridimensionalidade das telas do artista se apresenta ao espectador por diversos ângulos, acompanhado pelas formas pictóricas geométricas, que remetem a edificações que irão construir as cidades imaginárias. Tais cidades são apresentadas por meio da arte, fazendo uma crítica a nossa condição no planeta Terra.

As obras pictóricas apresentam um ritmo e movimento, assim como uma cidade. A brasilidade urbana é retratada através das cores vibrantes, das formas e pinceladas do artista. O vermelho, amarelo e azul, aplicados nas esculturas de esmalte sintético sobre madeira, remetem às obras de Piet Mondrian, pintor moderno que utilizava a linha e as cores primárias como centralidade em seus trabalhos.

Já as esculturas de aço brincam com a ideia de vazio - completando o espaço ao mesmo tempo que se mescla ao vazio que o envolve. As colagens do artista são compostas por papéis em diversas cores e formatos, que se complementam para construir um reflexo da sociedade brasileira, marcada pela diversidade cultural.

A jornada de Ricardo Ferreira pelas cidades brasileiras é refletida em seu trabalho, assim como sua formação em engenharia, uma vez que é perceptível o seu interesse em registrar os contrastes urbanos através do uso da geometria.

Sobre o Espaço Cultural Correios Niterói - O Palácio dos Correios de Niterói é resultado de vários fatores que impulsionaram a construção do prédio. O Decreto nº 7.653, de 11/11/1909, estabeleceu o novo Regulamento da organização, que tinha como uma das metas construir sedes novas dos Correios nas capitais dos estados. O Palácio sempre serviu para o funcionamento das repartições postais e telegráficas.

O Espaço Cultural foi criado no dia 14 de novembro de 2014, data do centenário do Palácio dos Correios. O primeiro pavimento do prédio conta com duas salas de exposição e uma sala para oficinas. No segundo pavimento há mais quatro salas de exposição, a sala histórica e um auditório que possibilita a realização de eventos de música, humanidades, audiovisual e seminários. A sala histórica foi completamente restaurada com os detalhes originais. Várias camadas de tinta foram retiradas até se chegar às cores e desenhos originais que ornamentam as partes inferior e superior das paredes e do teto. As portas de madeira são originais, bem como o piso de madeira Peroba. Nessa sala estão expostas duas plantas arquitetônicas, vários ladrilhos hidráulicos cujos modelos são encontrados nos pisos de circulação interna, alguns adornos da fachada e um conjunto de forma que produziram as escamas de cobre das cúpulas das torres do Palácio.

Serviço

Exposição: 'Cidades Imaginárias'

Artista: Ricardo Ferreira

Curadoria: Norma Mieko Okamura

Visitação: de 29 de junho a 10 de agosto de 2024

Local: Espaço Cultural Correios Niterói

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 481 - Centro, Niterói - RJ, 24020-005 (Palácio dos Correios, em frente às Barcas Niterói)

Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 18h - sábados, das 13h às 18h

Telefone: (21) 2503-8550

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Com acessibilidade

Instagram: @correioscultural