Jovem de 16 anos vence concurso que escolheu a arte do enredo da Viradouro

Brunna esteve no barracão da Viradouro, na Cidade do Samba, acompanhada pela mãe e pelo professor João Monteiro - Foto: Divulgação

Brunna Felix do Carmo, de 16 anos, aluna do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Argentina Castello Branco, em Pernambuco, foi a grande vencedora do concurso cultural promovido pela Viradouro para a escolha do desenho que inspirou a arte do enredo “Malunguinho: o Mensageiro dos Três Mundos”, que a escola vai levar à Avenida no Carnaval 2025.

Brunna venceu o concurso que escolheu a arte do enredo “Malunguinho: o Mensageiro dos Três Mundos” | Foto: Divulgação

Estudando e morando em Olinda, filha do motorista aposentado José Petrolina do Carmo Filho e da dona de casa Maria das Graças Félix, Brunna concorreu com 142 alunos e professores que enviaram suas criações à Viradouro.



A ideia de promover o concurso, resultado de uma parceria entre a agremiação e a Gerência Regional de Educação Metropolitana Norte, da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, foi do professor João Monteiro, técnico em Promoção de Igualdade Racial e Étnico-Racial, juremeiro, que vem atuando como consultor no desenvolvimento do enredo da escola.



Para Marcelinho Calil, diretor-executivo da Viradouro, um dos grandes objetivos do certame foi alcançado.

"Foi importante mobilizar estudantes e servidores da rede pública de ensino de Pernambuco em torno da história de João Batista, dando visibilidade a este grande personagem da nossa história, líder quilombola que virou entidade afro-indígena", afirmou Marcelinho.

Brunna esteve no barracão da Viradouro, na Cidade do Samba, na última quarta-feira (26). Acompanhada pela mãe e pelo professor João Monteiro, a jovem conheceu o local onde está sendo preparado o desfile de 2025. A jovem admitiu que não conhecia a história de Malunguinho e que mergulhou numa pesquisa para escolher quais elementos usar no desenho.

"Pesquisei e segui as orientações que o Tarcísio sugeriu no vídeo que foi postado nas redes sociais da escola, quando o concurso foi lançado. Eu não conhecia o Malunguinho. Sempre vejo os desfiles das escolas de samba do Rio pela TV, mas nunca imaginei que um dia estaria aqui vivendo isso", declarou Brunna, que esteve no Rio de Janeiro pela primeira vez.

Alex Fab, diretor de carnaval, que integrou a comissão que elegeu o desenho de Brunna como o vencedor, elogiou a qualidade do material que a escola recebeu.

"Foi uma escolha difícil, porque havia muitos desenhos bons. Quero, em nome da escola, agradecer a todos os alunos e professores que participaram, e também ao professor João Monteiro por ter nos proposto a realização do concurso", declarou.

Brunna, que nunca tinha estado no Rio de Janeiro, voltará à cidade em fevereiro. Ela estará com a Viradouro na Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval. A estudante foi convidada pelo carnavalesco Tarcísio Zanon para atravessar a Avenida ao lado dos profissionais do departamento de Criação.