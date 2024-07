Caricaturista niteroiense conquista prêmio internacional de humor

Dan ficou em 3º lugar com a caricatura do cartunista Ique Woitschach - Foto: Divulgação

O designer gráfico niteroiense Daniel Souza da Silva, mais conhecido como 'Dan', de 53 anos, foi premiado no 19º Salão Internacional de Humor de Caratinga, em Minas Gerais, realizado na Casa Ziraldo de Cultura, no período de 17 a 28 de junho deste ano.

Nascido na comunidade Coronel Leôncio, no bairro Engenhoca, em Niterói, onde mora até hoje, Dan ficou em 3º lugar com a caricatura do cartunista Ique Woitschach. No prêmio, participaram artistas de todo o Brasil e mais 48 países.

Caricatura de Dan no 19º Salão Internacional de Humor de Caratinga | Foto: Divulgação

"Ique foi uma grande referência artística, então o escolhi para participar e ao mesmo tempo homenageá-lo, e acabei sendo premiado. É uma satisfação enorme poder levar o nome da minha comunidade da Coronel Leôncio para o mundo, pois creio que isso irá incentivar os jovens a mostrarem o talento de cada deles", afirmou Dan.

"Agora imagina, uma criança da favela, que não tinha nem um lápis pra desenhar, que o sonho era ganhar uma caixinha de lápis de cor de 12 cores, hoje recebe um prêmio desse, é Deus fazendo a obra né? Toda honra e glória é dada a Ele", completou o artista niteroiense.