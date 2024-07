Sem fazer há 2 anos, ex-galã de novelas diz que sexo 'é banalizado'

O ex-galã de novelas Felipe Folgosi, de 49 anos, disse que está há mais de dois anos sem fazer sexo. O ator explicou que acredita que atualmente as relações sexuais estão banalizadas e que crê que a intimidade de um casal só deve acontecer depois do casamento. Segundo Felipe, a escolha foi tomada com base em seus princípios evangélicos.



“É uma coisa normal para quem é evangélico, o sexo deve ser durante o casamento. Na sociedade de hoje pode parecer controverso. Para uma grande parte da história da humanidade, isso sempre foi a norma, de se preservar e não queimar uma etapa. É uma coisa que, pra mim, faz sentido. Às vezes, o sexo é banalizado", disse em uma entrevista para o podcast “Splash encontra”.

Outro tema abordado foi sobre o consumo de pornografia e a prática de masturbação, que também estão inseridos no jejum sexual do ator. "Corpo não é uma máquina que você aperta para dar prazer (...) Deus fez o homem e a mulher com prazer no sexo para incentivar a reprodução. Quando o cara está desperdiçando a semente que ele tem para não ter filho, é uma atitude egoísta", explicou.



Durante a entrevista, Felipe revelou que está em um relacionamento, e que não quer pular fases com a namorada. "Sexo é bom, mas às vezes é o sexo que mantém a relação, e você não conhece a pessoa. Ele é para ser a cereja do bolo".

Felipe Folgosi já atuou nas novelas “Olho no Olho”, onde deu vida ao protagonista Alef, “Explode Coração” e “Corpo Dourado”, na rede Globo, além de ter passagem por outras emissoras importantes como SBT e Record. No momento, ele trabalha com quadrinhos e sua última aparição em novela foi em 2019, em “Aventuras de Poliana”.