Isabelle Nogueira brilha como onça pintada no Festival de Parintins

Isabelle Nogueira, a musa do Boi Garantido, rugiu forte e dominou a arena do Bumbódromo na primeira noite do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Vestida em uma fantasia exuberante de onça pintada, a ex-BBB hipnotizou a plateia com sua beleza, talento e representatividade. A performance épica da cunhã-poranga não demorou a tomar conta das redes sociais, onde muitos internautas a compararam com a rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira.

A fantasia luxuosa, foi uma forma de homenagear a rica fauna da Amazônia, região natal de Isabelle. A musa, que sempre defendeu a preservação do meio ambiente e a valorização da cultura local, emocionou o público com essa reverência à natureza.

comparações

A performance de Isabelle Nogueira como onça no Festival de Parintins não tardou em gerar comparações com a icônica fantasia de onça que Paolla Oliveira usou como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2024. Ambas as musas foram elogiadas por sua beleza, sensualidade e capacidade de dominar o ambiente.

Festival

O Festival de Parintins é um dos eventos folclóricos mais importantes do Brasil, e a participação de Isabelle Nogueira contribuiu para fortalecer a cultura do boi-bumbá e celebrar as tradições amazônicas.

Ex-BBBs prestigiaram o festival

Os ex-BBBs da 24ª edição se uniram para prestigiar Isabelle. Alguns nomes que marcaram presença no evento, como Matteus Amaral, Lucas Pizane, Lucas Buda, Raquele Cardozo, Giovanna Lima, Beatriz Reis e o campeão Davi Brito.