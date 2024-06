Grupo Amanhecer faz roda de samba para celebrar aniversário em São Gonçalo

O Espaço Cultural Mesa Redonda. no Campo Novo, em São Gonçalo, terá, no próximo dia 7 de julho, (28), a partir das 14h, uma roda de samba especial, para comemorar o aniversário do cantor Vilson, um dos líderes do Grupo Amanhecer. E no melhor estilo da celebração, o grupo vai receber convidados e brindar o público com sucessos antigos e atuais do mundo do samba e do pagode.

O Espaço Cultural Mesa Redonda fica na Rua Basileu Nogueira da Costa, e terá entrada franca para homens e mulheres, churrasco liberado a partir das 14 horas, e venda de bebidas a preços promocionais. Como em todos os encontros do Amanhecer no espaço, estão previstas as tradicionais apresentações de artistas convidados, como os Grupos 'Vira e Meche' e 'Trevo de Paz'. Nos intervalos, o DJ Fabynho 'comanda as carrapetas', com música eletrônica.

"Nesse encontro, o faremos o que mais gostamos, apresentando os tradicionais sambas que costumamos cantar em nossos evento", afirmou Vilson. O Amanhecer é um dos mais tradicionais grupos de samba e pagode da região, e tem no currículo, centenas de shows desde a criação, em meados da década de 80. Vilson terá como convidados, Janne, Chico, Pieba, Betina e Jaqueline comemorando o aniversário.



O evento tem apoio cultural de Mário Constutor, Renatinho da Oficina, Sabor de Trigo, Tempero da Sogra e Astro Pizza.