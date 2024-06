Mulher é agredida em Copabana por homem em situação de rua

Uma mulher que passava pela Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, foi agredida com um soco no rosto por um homem em situação de rua na quarta-feira (26).

As imagens das câmeras de segurança mostram que o homem se aproximou da vítima e a acertou no rosto com um soco. O impacto a fez cair no chão. Em seguida, o agressor fugiu a pé, mas foi perseguido por três homens que presenciaram a cena.

De acordo com a Polícia Militar, o agressor foi preso pouco tempo depois, ainda na Rua Barata Ribeiro. A mulher foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana.

Os responsáveis pela prisão do homem foram os agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur). Segundo a Polícia Militar, o agressor já possuía diversas passagens pela polícia, incluindo furto a estabelecimento comercial, importunação sexual e roubo.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e está sendo investigado pela Polícia Civil.