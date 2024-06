Cariúcha passa por cirurgia de emergência após hemorragia nesta sexta (21)

A apresentadora Cariúcha, do programa "Fofocalizando", foi submetida a uma cirurgia de emergência na manhã desta sexta-feira (21), no Hospital São Luiz, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.



Cariúcha deu entrada no hospital na madrugada de hoje, após apresentar uma forte hemorragia causada por miomas no útero. A assessoria da apresentadora informou que ela já estava em tratamento para a doença desde março, e que inclusive precisou se afastar do trabalho por um período.



A equipe médica do Hospital São Luiz decidiu realizar uma cirurgia de emergência para conter o sangramento. A intervenção teve início por volta das 8h da manhã e, segundo a assessoria de Cariúcha, está transcorrendo sem problemas.



O assessor de Cariúcha, que reside no mesmo condomínio que a artista, foi quem a socorreu durante a madrugada, após ela se sentir mal.



A assessoria da apresentadora não divulgou o estado de saúde de Cariúcha após a cirurgia. No entanto, informou que ela está sob os cuidados da equipe médica do hospital e que será mantida em observação.