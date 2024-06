Fim de semana com baile charme e forró no Centro de Tradições Nordestinas em SG

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo preparou um fim de semana com muita música no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. Neste sábado (22) e domingo (23), o público terá como atrações o baile charme e forró.

No sábado (22), a partir das 20h, o público poderá se divertir no Baile Charme com DJ Anderson, que promete fazer os visitantes dançarem e curtir essa novidade no Centro de Tradições Nordestinas.

Já no domingo, dia 23, a diversão começa na parte da tarde, a partir das 14h, no evento Meu Pé de Forró, com Zé Vieira, Claos Mózi e Cidel Trindade, agitando o público presente.

O Centro de Tradições Nordestinas conta com 21 quiosques que oferecem comidas típicas da culinária nordestina e artesanato. A feira conta também com uma ampla área de shows, em um espaço aconchegante para toda a família.

Serviço:

Baile Charme com DJ Anderson

Dia 22 de junho, sábado, às 20h.

___

Meu pé de Forró, com Zé Vieira, Claos Mózi e Cidel Trindade

Dia 23 de Junho, domingo, às 14h

Rua Augusto Pereira dos Santos, sem número, Neves.