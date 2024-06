Circo no ato apresenta espetáculo infantil gratuito no Mac

A companhia circense Circo no Ato em comemoração aos seus 10 anos de existência, chega a Niterói neste fim de semana com apresentações nos dias 22 e 23 às 10h. O grupo irá apresentar o espetáculo infantil "Se der corda" no Museu de arte contemporânea (MAC), com entrada gratuita.

Esse é o primeiro espetáculo infantil do grupo, usando características do mundo circense, junto de muito humor e música, a peça tenta cativar e chamar atenção das crianças, mostrando um universo imaginário onde superpoderes são uma realidade e animais ganham vida através de um livro mágico. Com o foco principal nas aventuras extraordinárias de quatro amigos, Haroldo, Borrachinha, Gigante e Mutuca.

Natássia Vello, escritora e diretora da peça, mostra sua empolgação e explica a intenção do projeto : “normalmente, os espetáculos de circo já têm essa característica de agradar a toda família pelos números físicos apresentados. Mas desta vez, além dos números cativantes, a dramaturgia foi toda pensada para encantar as crianças. É claro que os cuidadores também vão se divertir, mas o espetáculo foi criado para criar identificação com o público infantil".

O espetáculo apresenta as técnicas da acrobacia coletiva, força capilar, parada de mão, jump rope e contorção, além de cenas que envolvem interação com o público. “Nesses 10 anos de trajetória, o Circo no ato viajou muito pelo Brasil e pelo exterior. O “Se der corda’ inclusive foi apresentado mais em outros países do que aqui. Então, estamos com vontade de nos conectar mais com o nosso Estado e ter uma troca mais efetiva com o público do nosso território”, completa Natássia.

Sobre o Circo no ato

O Circo no Ato é um coletivo circense carioca com dez anos de atuação no campo da produção de eventos, criação e circulação de espetáculo, capacitação técnica e artística. Em sua trajetória, visitou 23 cidades do Rio de Janeiro, 15 estados brasileiros e 11 países. O coletivo pesquisa a linguagem do circo contemporâneo através de técnicas circenses como parada de mão, flexibilidade, força capilar, dança acrobática e acrobacia em grupo. Entre seus espetáculos de repertório, estão “Um dia de João”, “Febril”, coprodução com o Crescer e Viver, “A Salto Alto”, “Cabaré Circo no Ato” e “Bagunço no Ato”. O grupo se constituiu durante a formação profissional da escola de Circo Social do Crescer e Viver, e acredita no circo também como uma ferramenta de transformação social. Realizou trabalhos no Crescer e Viver, no Se Essa Rua Fosse Minha e no Círculo de Criação em Armação dos Búzios.

Ficha técnica

Criação: Circo no Ato

Direção: Natássia Vello

Elenco: Camila Krishna, Carol Costa, Mário Martins e Rafael Garrido Direção de Arte: Laís Antunes

Direção Musical e Trilha Sonora Original: Arturo Cussen

Estrutura de aéreo: Ianara Elisa

Identidade Visual e Design Gráfico: Bianca Oliveira

Assessoria de imprensa: Rachel Almeida (Racca Comunicação)

Mídias Digitais: Yuri Kaylani

Fotografia e Still: Rodrigo Menezes

Produção: Circo no Ato e Osmose Produções