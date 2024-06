Morre ator Donald Sutherland, o vilão de "Jogos Vorazes"

Sutherland ganhou um Emy por sua atuação no filme "Cidadão X" (1995) e fez o papel do vilão 'Presidente Snow' na saga de sucesso mundial "Jogos Vorazes" (2012) - Foto: Divulgação/Lionsgate

O ator Donald Sutherland morreu, nesta quinta feira (20), aos 88 anos em Miami, nos Estados Unidos. Conhecido por seus papeis em "Jogos Vorazes" e "M.A.S.H", ele lutou durante anos contra uma doença não informada pela família. Sua morte foi confirmada por seu filho nas redes sociais.

"Com o coração pesado que informo que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Pessoalmente, o considero um dos atores mais importantes da história do cinema. Nunca se deixe intimidar por um papel, seja ele bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida", escreveu seu filho e também ator Kiefer Sutherland.

Sutherland ganhou um Emy por sua atuação no filme "Cidadão X" (1995) e fez o papel do vilão 'Presidente Snow' na saga de sucesso mundial "Jogos Vorazes" (2012). O ator nunca foi indicado ao Oscar, mas em 2017 ganhou uma estatueta por reconhecimento ao seu trabalho.

Donald se casou três vezes e teve cinco filhos. Em 1972, se casou com a também atriz Francine Racette, com quem permaneceu ate o fim da vida. Ele nasceu em 1935 no Canadá e foi um nome muito ativo em Hollywood. Em sua trajetória, trabalhou com grandes nomes do cinema mundial como Federico Fellini, Alan J. Pakula e Robert Altman.

Nos anos 1980, brilhou em "Gente como a gente", drama de Robert Redford vencedor do Oscar de melhor filme .Recentemente, o ator foi visto no elenco da série "Homens da lei: Bass Reeves", do Paramount+. Nos cinemas, participou de obras como "Ella e John" (2017), "Ad Astra: rumo às estrelas" (2019) e "Moonfall: ameaça lunar" (2022).

O ator deixa sua esposa, cinco filhos e quatro netos.